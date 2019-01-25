美副总统向委“临时总统”承诺：美国给你撑腰

继宣布与美国断交后，委内瑞拉总统马杜罗要求关闭委内瑞拉驻美国大使馆和领事馆。出于安全考虑，此前表示不承认马杜罗断交言论的美国下令美国大使馆非必要工作人员撤离委内瑞拉。

与此同时，据美国官员透露，委内瑞拉反对党成员、议会主席瓜伊多在自封 “ 临时总统 ” 之前，曾与美国副总统彭斯通话两次。彭斯向瓜伊多保证：美国与你同在。





据路透社 1 月 25 日援引不愿意透露姓名的美国官员消息，美国对委内瑞拉的强硬政策得到了国家安全顾问博尔顿、彭斯、反马杜罗议员的推动，而巴西和哥伦比亚的右翼新总统上台则为对委采取行动创造了条件。过去两年，委人道主义危机催生的难民为邻国带来了不小的压力。





知情官员透露，虽然年仅 35 岁的瓜伊多此前在委内瑞拉政坛默默无闻，但考虑到他在美国读书的经历和政治背景，确认他能成为美国信任的 “ 民主思想 ” 领袖后，美国政府决定将注压在他身上。

瓜伊多早在学生时代就参加过抗议查韦斯的游行，后前往美国乔治 · 华盛顿大学行政高级研究学院读研究生。遭软禁的委内瑞拉反对派领导人洛佩斯（ Leopoldo López ）曾为瓜伊多的导师。

马杜罗在去年的总统选举中以 67.8% 的得票率赢得连任，今年 1 月 10 日宣誓就职。委内瑞拉反对派、美国、欧盟和一些拉美国家拒绝承认选举结果。

美国官员指出，在瓜伊多宣布成为 “ 临时总统 ” 之前，美国与他进行了密切接触，彭斯与他至少通话两次。

在第二次通话中，彭斯向瓜伊多保证： “ 我们为你祈祷，美国与你同在。我们欣赏你的勇敢。 ”

为了确保瓜伊多得到其他拉美国家支持，彭斯、博尔顿以及白宫拉丁美洲事务顾问卡罗内（ Mauricio Claver-Carone ）给各个拉美国家元首致电，呼吁这些国家向美国看齐，承认瓜伊多。

继美国之后，加拿大、哥伦比亚、巴拉圭、巴西、智利和秘鲁成为第一批承认瓜伊多为临时总统的国家。

在美国国内，共和党参议员卢比奥负责说服总统特朗普对委内瑞拉采取强硬措施。据悉，说服特朗普的一个重要原因是大选中的摇摆州佛罗里达。

南佛罗里达有着数量最大的委内瑞拉裔选民。周三，南佛罗里达的数千委裔居民在多地举行抗议游行，要求马杜罗下台。

就在周二，卢比奥带领佛罗里达州议员代表团前往白宫与特朗普讨论委内瑞拉问题；而据知情人透露，在此之前，特朗普已经决定支持卢比奥提出的立场。

早在去年 11 月，博尔顿在佛罗里达第二大城市迈阿密发表讲话时就承诺，美国要打击西半球的 “ 暴政三套车 ”—— 古巴、委内瑞拉和尼加拉瓜。迈阿密正是古巴和委内瑞拉移民的聚居地。

11 月下旬，博尔顿与刚当选巴西总统的博索纳罗会面，两人讨论的内容之一就是巴西将如何协助美国对委内瑞拉施压。

博尔顿在去年任命的拉丁美洲顾问卡罗内也是一名鹰派代表。卡罗内主张对古巴采取强硬措施，曾多次公开抨击奥巴马与古巴缓和关系的政策。

为减少内部阻力，博尔顿还与美国务卿蓬佩奥通力合作，压制美国务院内部的反对声音。知情官员透露，美国务院长期以来对委内瑞拉问题存在分歧，有官员呼吁对话，也有官员支持加大制裁。

副国务卿香农去年的离职也为强硬派让路。作为一名资深外交官，香农的专长就是与拉美国家斡旋。他支持与委内瑞拉对话，曾于 2015 年被奥巴马委任，以改善美国与委内瑞拉的紧张关系。





关闭美国使馆

在宣布与美国断交后一天，马杜罗于周四发表讲话称其决定关闭在委内瑞拉的美国大使馆和领事馆。马杜罗指责美国认为自己对委内瑞拉进行了 “ 殖民统治 ” ， “ 想做什么他们说了算 ” 。

周三，在宣布美国断交之时，马杜罗给出了 72 小时的通牒，要求美国外交官在 27 日前撤出委内瑞拉。当时蓬佩奥拒绝了该说法，称马杜罗没有权力作出断交决定。

委内瑞拉社会党领导人卡韦略（ Diosdado Cabello ）威胁，既然美国不承认马杜罗的统治，委内瑞拉可以切断美国大使馆所在地区的供电和燃气， “ 两国没有外交关系，没问题 ” 。

周四，美国国务院下令，要求美国驻委内瑞拉的非必要外交官和工作人员撤离。美国驻加拉加斯大使馆发出安全提示，强烈建议在委内瑞拉的美国公民乘尚有商业航班运行之时，离开委内瑞拉。

美国驻加拉加斯大使馆表示，使馆将继续运行，目前没有关门计划。





下一步

在自封为 “ 临时总统 ” 之后，瓜伊多将采取什么行动是外界最关注的问题之一。但据美联社报道，周三讲话之后，瓜伊多就从公众视野中消失，到周四依然处于隐身匿迹状态。

瓜伊多曾表示自己需要三类人的支持：民众、国际社会和军队。瓜伊多目前无法参与委内瑞拉的日常治理。

而委内瑞拉军方已于周四表明对马杜罗的支持。国防部长洛佩兹在新闻发布会上拒绝承认瓜伊多为临时总统，并将建立平行政府的做法称为 “ 政变 ” 。

洛佩兹同时表示，能解决问题的不是 “ 委内瑞拉人之间的战争，而是对话 ” 。





从周三到周四，委内瑞拉首都加拉加斯及其他地区均爆发了反政府和支持马杜罗的游行。据非政府机构统计，游行冲突造成至少 21 人死亡。

目前共有 16 个国家承认瓜伊多为 “ 临时总统 ” ，包括中国、俄罗斯、伊朗、土耳其在内的各国则对马杜罗政府表示支持。俄罗斯总统普京周四与马杜罗通话，对美国等国干涉委内瑞拉内政表示担忧。

普京谴责称，对一国破坏性的外部干涉 “ 严重违反了国际法的基本准则 ” 。

至于美国下一步将对委内瑞拉采取何种措施，有美国官员透露，美国将确保委内瑞拉的原油收入流向瓜伊多一方，同时截断马杜罗政府的资金来源。

为此将采取哪些具体措施，美国尚未公布。

周三，特朗普表示美国正在准备对委内瑞拉原油出口可能实施的制裁，同时不排除动武。

据美国媒体报道，动武是大部分议员最不想看到的选项。

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