新加坡政府2021年起接管130万份乐龄健保保单

新加坡卫生部已与三家私人保险业者达成协议，从 2021 年起接管三家各自承保的 130 万份乐龄健保（ ElderShield ）保单，这批保单估计价值 29 亿美元（约合人民币 198.75 亿元）。新加坡《联合早报》 8 日报道称，据信这是私人业者的保险业务首次在新转为国有化。

新加坡卫生部 7 日发布报告称，从 2021 年起，将从三家私人保险业者手中接管 130 万份乐龄健保保单。这批保单总值约 29 亿美元。报告指出，政府接管后，乐龄健保保户将更顺畅地升级至终身护保（ CareShield Life ），获得更好的保障。若保户选择不升级、继续使用乐龄健保，政府接管后保单仍维持现状。

新加坡卫生部承诺称，政府将确保在非营利基础上管理乐龄健保， “ 若实际索偿情况优于预期，保户还是能继续享有保费回扣。 “

此外，保单索偿评估程序将得到改进，让保户从中受益。比如若出现认知障碍如失智症，以致日常活动无法自理，也可以索偿。目前的索偿评估标准为，如果因为残疾而无法进行冲凉、进食、更衣、如厕、在室内走动、下床坐上椅子或轮椅六项日常活动中的任何三项，投保人和看护者便可向保险公司提出申请。





“ 这意味着目前受保于乐龄健保的 130 万名国人，保单将从 2021 年由政府管理，并将跟 2020 年起受保的新保户一样，可在更具包容性的索偿条件下统一受保。 ” 新加坡《联合早报》在 8 日的报道中评论道。

据悉，乐龄健保是新加坡一项重度残障保险计划，主要为那些需要接受长期护理的本国公民减轻经济负担。拥有公积金保健储蓄户头的新加坡公民和永久居民，年满 40 岁时都会自动受保。乐龄健保计划目前由三家保险公司管理，它们是英杰华（ Aviva ）、大东方（ Great Eastern ）以及职总英康（ NTUC Income ）。

新加坡卫生部 2016 年委任乐龄健保检讨委员会，之后该委员会组织了多场讨论会，并咨询大量新加坡公民意见，试图加强乐龄健保计划。

据《联合早报》去年年初报道，乐龄健保检讨委员会于

2018

年

1

月

30

日发布中期报告，为提议加强现有乐龄健保计划提出了四项建议，其中之一即为政府从保险公司手中收回管理权限。理由是由政府来管理乐龄健保计划，可以更容易地管理旗下的津贴计划，因为这些计划需根据个人经济情况来发放津贴。（澎湃新闻）

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