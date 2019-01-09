    • 2019年1月9日

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    马来西亚前最高元首辞职2天后 25岁妻子被曝怀孕

    星期三, 一月 09, 2019

    马来西亚前最高元首刚刚辞职，他25岁妻子的怀孕的消息就被公布，两人正期待着他们第一个孩子的到来。有俄媒猜测，这对夫妇年龄相差24岁，他们的婚姻引发了许多问题，这可能是马来西亚前最高元首决定辞职的原因。
    　　
    据英国《每日邮报》8日报道，就在现年49岁的苏丹穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）突然宣布辞职的两天后，他的妻子，25岁的俄罗斯电视明星奥克萨娜·沃沃迪娜（Oksana Voevodina）的怀孕体检报告出炉。这对年龄相差24岁的夫妇在婚礼前后曾访问过德国一个生育诊所，并已准备好迎接第一个孩子的到来，但目前沃沃迪娜的发言人对相关问题拒绝表态。

    201612月，吉兰丹州（Kelantan State）东北部的统治者苏丹穆罕默德五世成为马来西亚最年轻的最高元首，然而本应任期五年的他仅仅当了两年最高元首就辞职了，这是马来西亚君主立宪历史上的第一次。马来西亚统治者会议将在124日开会择定正副最高元首人选，新的正副最高元首将在131日宣誓就任。
    　　
    据俄媒猜测，这位前最高元首与俄罗斯选美小姐的婚姻引发了许多问题，这可能是他决定辞职的原因，俄媒还质疑穆罕默德五世与俄罗斯选美小姐的婚姻是否影响了他的声誉

    沃沃迪娜的父亲安德罗·戈尔巴连科（Andre Gorbatenko）表示，所有事情都正常进行，但对怀孕的报道没有加以评论。他们有自己的生活，我也有我的生活。但作为一名医生，我可以告诉你们一件事：当我第一次见到他时，我内心深处松了一口气，我觉得沃沃迪娜会和他相处得很好，这是来自父亲的直觉。我在穆罕默德身上没有看到一点架子，我们用英语交流。我觉得他是一个很棒的人，他博学聪明、有礼貌、有教养，我替女儿感到高兴。戈尔巴连科说。
    　　
    据悉，这位现已辞职的马来西亚前最高元首曾在英国接受教育，先是在东米德兰兹郡拉特兰的奥克姆学校，随后就读于牛津大学的圣十字学院和伦敦的欧洲商学院。

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