马来西亚前最高元首辞职2天后 25岁妻子被曝怀孕

马来西亚前最高元首刚刚辞职，他 25 岁妻子的怀孕的消息就被公布，两人正期待着他们第一个孩子的到来。有俄媒猜测，这对夫妇年龄相差 24 岁，他们的婚姻 “ 引发了许多问题 ” ，这可能是马来西亚前最高元首决定辞职的原因。

据英国《每日邮报》 8 日报道，就在现年 49 岁的苏丹穆罕默德五世（ Sultan Muhammad V ）突然宣布辞职的两天后，他的妻子， 25 岁的俄罗斯电视明星奥克萨娜 · 沃沃迪娜（ Oksana Voevodina ）的怀孕体检报告出炉。这对年龄相差 24 岁的夫妇在婚礼前后曾访问过德国一个生育诊所，并已准备好迎接第一个孩子的到来，但目前沃沃迪娜的发言人对相关问题拒绝表态。





2016 年 12 月，吉兰丹州（ Kelantan State ）东北部的统治者苏丹穆罕默德五世成为马来西亚最年轻的最高元首，然而本应任期五年的他仅仅当了两年最高元首就辞职了，这是马来西亚君主立宪历史上的第一次。马来西亚统治者会议将在 1 月 24 日开会择定正副最高元首人选，新的正副最高元首将在 1 月 31 日宣誓就任。

据俄媒猜测，这位前最高元首与俄罗斯选美小姐的婚姻 “ 引发了许多问题 ” ，这可能是他决定辞职的原因，俄媒还质疑穆罕默德五世与俄罗斯选美小姐的婚姻是否 “ 影响了他的声誉 ” 。





沃沃迪娜的父亲安德罗 · 戈尔巴连科（ Andre Gorbatenko ）表示， “ 所有事情都正常进行 ” ，但对怀孕的报道没有加以评论。 “ 他们有自己的生活，我也有我的生活。但作为一名医生，我可以告诉你们一件事：当我第一次见到他时，我内心深处松了一口气，我觉得沃沃迪娜会和他相处得很好，这是来自父亲的直觉。我在穆罕默德身上没有看到一点架子，我们用英语交流。我觉得他是一个很棒的人，他博学聪明、有礼貌、有教养，我替女儿感到高兴。 ” 戈尔巴连科说。

据悉，这位现已辞职的马来西亚前最高元首曾在英国接受教育，先是在东米德兰兹郡拉特兰的奥克姆学校，随后就读于牛津大学的圣十字学院和伦敦的欧洲商学院。

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