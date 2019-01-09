日本每年因失眠问题造成经济损失达1380亿

睡眠不足不光影响健康，还会拖累经济。英国《卫报》8日报道，兰德公司的一项报告指出，日本每年因失眠问题造成的经济损失高达1380亿美元。同时，一家健身设备公司在2018年对28个国家和地区进行调查得出的数据显示，日本男性和女性的睡眠时间在所有国家中均最短，平均睡眠时间分别为6小时30分钟和6小时40分钟，而芬兰男性和女性的睡眠时间最长，分别为7小时24分钟和7小时45分钟。
日本人不但睡得少，而且睡得晚：日本男性仅比中国香港、巴西、中国内地和西班牙男性睡得早，而日本女性仅比中国香港女性睡得早。
据日本媒体报道，1960年，9成日本人每天睡眠时间超过8个小时，晚上11点前睡觉。到2015年，睡眠平均时间为7小时11分钟，11点前睡觉的人只有四成。文部科学省调查显示，半数小学生晚上10点后才睡觉，12点才睡的初中生有22%，高中生有47%20岁以上日本人中睡眠时间未满7小时的占7成以上。同时，24小时便利店越来越多，手机随时能联网，这样的社会环境使得人们夜间活动增多，平均睡眠时间越来越少，带来莫大的经济损失。兰德公司的这份报告指出，每晚睡眠时间不足6小时的人死亡率比睡眠时间达到7小时的人高3%，延长睡眠时间能为国民经济增加巨额财富。
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