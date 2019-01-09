日本每年因失眠问题造成经济损失达1380亿

睡眠不足不光影响健康，还会拖累经济。英国《卫报》 8 日报道，兰德公司的一项报告指出，日本每年因失眠问题造成的经济损失高达 1380 亿美元。同时，一家健身设备公司在 2018 年对 28 个国家和地区进行调查得出的数据显示，日本男性和女性的睡眠时间在所有国家中均最短，平均睡眠时间分别为 6 小时 30 分钟和 6 小时 40 分钟，而芬兰男性和女性的睡眠时间最长，分别为 7 小时 24 分钟和 7 小时 45 分钟。

日本人不但睡得少，而且睡得晚：日本男性仅比中国香港、巴西、中国内地和西班牙男性睡得早，而日本女性仅比中国香港女性睡得早。

据日本媒体报道，

1960

年，

9

成日本人每天睡眠时间超过

8

个小时，晚上

11

点前睡觉。到

2015

年，睡眠平均时间为

7

小时

11

分钟，

11

点前睡觉的人只有四成。文部科学省调查显示，半数小学生晚上

10

点后才睡觉，

12

点才睡的初中生有

22%

，高中生有

47%20

岁以上日本人中睡眠时间未满

7

小时的占

7

成以上。同时，

24

小时便利店越来越多，手机随时能联网，这样的社会环境使得人们夜间活动增多，平均睡眠时间越来越少，带来莫大的经济损失。兰德公司的这份报告指出，每晚睡眠时间不足

6

小时的人死亡率比睡眠时间达到

7

小时的人高

3%

，延长睡眠时间能为国民经济增加巨额财富。

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