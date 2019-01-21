人民日报：政府要过紧日子

大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算
政府要过紧日子(财经眼)
政府过紧日子，但该办的事情还要办好。要在大力压减一般性支出的同时，增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域投入，该保的支出必须保障好
中央经济工作会议要求宏观政策要强化逆周期调节，提出积极的财政政策要加力提效。强化逆周期调节，意味着在经济面临下行压力的情况下，积极的财政政策要更加积极：一是减税降费的规模更大，企业得到实惠更多；二是较大幅度增加地方政府专项债券规模，为重点领域项目建设和补短板提供更多真金白银。
实际上，对财政来说这是一对矛盾：更大规模的减税，将使财政收入增长放缓；更大力度的支出，则需要更多的财政资金。这个难题如何解？
开会去旅游景点、培训上高档菜肴、出差住豪华酒店行不通了，借公务活动“捞实惠”的现象得到明显遏制
“对于不该花的钱，财政部门就要做‘铁公鸡’一毛不拔。” 财政部部长刘昆表示，政府要过紧日子，就要大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。今年一般性支出要压减5%以上，取消低效无效支出。
贯彻落实中央经济工作会议精神，要出实招、办实事、求实效。政府过紧日子，大力压减一般性支出，就是政府“刀刃向内”的一个实招。
一般性支出，主要是指党政机关维持运转或是履行职能所需的费用，不仅包括“三公经费”，还包括办公楼和业务用房建设及修缮支出、会议费、办公设备购置费、差旅费等。近年来，随着中央八项规定精神的严格落实，以及厉行节约反对浪费各项规定的出台，制度的笼子越扎越紧、越扎越密、越扎越牢。
在严格控制“三公经费”支出方面，工作用餐严格执行标准，下基层调研一律不接受宴请；公务活动能多人合乘一辆车的，就要安排合乘；没有实质性内容的出国出访，一律取消。
在节约会议开支方面，进一步清理规范庆典、研讨会、论坛等活动；无实质性内容或内容重复的会议一律不开；能开电视电话会议的，就不要兴师动众、异地集中开会。
2016年6月20日，财政部、全国人大常委会办公厅、全国政协办公厅、国管局、中直管理局联合发布通知，向社会公布了中央行政单位通用办公设备家具配置标准。在办公设备家具配置方面，新标准规定，中央行政单位配置办公家具要符合简朴实用要求，不得配置豪华家具，不得使用名贵木材。而且不能“喜新厌旧”，办公桌椅的最低使用年限为15年。
对于购置办公设备，新标准也更加严格，办公用的通用电脑、打印机等最低使用年限为6年，不得配置高端设备。
“公务支出标准更细化，制度体系更完备，有利于管住乱花钱。”中国财政科学研究院副院长白景明说，超出标准的费用无法列入预算，也报不了销。开会去旅游景点、培训上高档菜肴、出差住豪华酒店行不通了，借公务活动“捞实惠”的现象得到明显遏制。政府带头厉行节约，才能将省下来的钱更多地用于保障改善民生。
堵住跑冒滴漏，取消低效无效支出，把厉行节约体现在行动上
很多人关心，一般性支出在连年严控的情况下，今年要进一步压减5%，还有没有空间？应当从哪些方面着手？堵住跑冒滴漏，取消低效无效支出，是压减一般性支出的重要一环。
“管好‘钱袋子’是财政部门的政治责任，必须确保财政权力始终在正确的轨道上运行。要着力织密扎牢制度笼子，完善财政资金分配、使用和管理制度，增强信息的公开性，防止产生寻租空间和权力越线。”刘昆强调。
政府过紧日子，不是财政部门一家的事情，而是所有政府机关都必须严格执行要求，把厉行节约体现在行动上。
去年6月，审计署审计报告指出，从2017年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况看，“三公”经费和会议费管理不严问题在一些部门依然存在。
在因公出国(境)方面，有5个部门和1家所属单位超计划、超限量、超人数安排出国团组113个；4个部门和10家所属单位无预算、超预算列支或转由其他单位承担出国(境)费用852.86万元。
在公务用车方面， 10个部门和25家所属单位超标准超编制、违规或变相配备、未按规定使用公务用车等240辆；2个部门和2家所属单位无预算、超预算、超标准支出公务用车购置及运行维护费649.76万元。
在会议和培训管理方面，11个部门和18家所属单位无计划、计划外召开会议或举办培训等578个；3个部门和17家所属单位违规在非定点饭店或京外召开会议98个；12个部门和12家所属单位超预算、超标准、超范围列支，或转由其他单位承担会议费、培训费2808.91万元。
“现在政府机关建楼堂馆所得到了有效遏制，但‘软件’装修等面子工程还有不少。比如，有的部门办公家具档次比较高，有的用到七八成新就换掉了。有些办公室的绿植换得非常勤，其实完全没有必要”，在某省直机关工作的刘先生认为，政府行政办公经费还有压缩的空间。
“办公家具和设备的最低使用年限，是根据使用频率和耐用程度等因素确定的，但并不意味着超过了这一年限，就必须要报废更新。已达到使用年限仍可以使用的，应当继续使用。”白景明强调。
“机关工作人员出差比较多，一个处室每个月都有一两次。但一些人往往选择坐飞机，较少乘火车。平时工作中需要打印大量文件、报告，除了装订成册的双面打印，其他往往是单面打印，浪费纸张还多花了钱。”在某部委工作的肖先生认为，政府严控一般性支出，在压减招待费、差旅费和办公费用方面，还有潜力可挖。
“我们局里采购办公用品，都是公开招投标，标准也属于低配。”山东省青岛市自然资源和规划局调研员孟复生说，地方政府还有进一步压缩行政支出的空间。比如办公用房标准其实可以再降低一点，会议室数量也可以再减少一些。
采访中也有一些人反映，一些地方超标准接待依然存在，虽然在外面公款吃喝几乎绝迹了，但还有关起门来大吃大喝的情况。有些内部的小食堂，食材、菜单堪比大饭店。
还有一种隐形的浪费，就是相关部门之间缺乏协同配合，个别的甚至存在推诿、扯皮现象。这边累得人仰马翻、那边却人浮于事，延误工程项目进展，造成人力物力的浪费。孟复生建议，适当精简机构、裁汰冗员，既能减少政府部门不必要的支出，又可以提高办事效率。
好钢用在刀刃上，要聚焦重点领域和薄弱环节增加投入
“在今年经济面临下行压力，国家大力实施减税降费的背景下，强调政府过紧日子具有特殊重要的意义。” 白景明认为，政府过紧日子有利于百姓过好日子，可以为积极的财政政策加力提效腾出更大空间。
政府过紧日子包含两个层面的问题：一是支出结构安排上，要努力压缩一般性支出，特别是严控“三公”经费及各类行政事业经费，把财政支出更多用在保障与百姓生活息息相关的领域；二是加强制度建设，用制度管好预算，在基本支出纳入财政绩效管理的基础上，尽快实施更全面的财政预算绩效管理制度，加强对财政支出的精细化管理。
政府过紧日子，但该办的事情还要办好。要在大力压减一般性支出的同时，把好钢用在刀刃上，聚焦重点领域和薄弱环节，增加对脱贫攻坚、“三农”、结构调整、科技创新、生态环保、民生等领域投入，该保的支出必须保障好。
记者从财政部了解到，目前，财政部正在抓紧相关工作，妥善安排资金投向。财政部要求，各地将提前下达的2019年部分新增地方政府债券资金，依法用于公益性资本支出，重点支持国家重大战略，落实易地扶贫搬迁、贫困地区特别是“三区三州”等深度贫困地区基础设施、污染防治、棚户区改造等党中央、国务院重大决策部署，推进重大铁路项目、高速公路、重大水利工程、乡村振兴、生态环保、城镇基础设施、农村基础设施等方面公益性基础设施建设。
“政府过紧日子，不仅是财政管理的变革，更是行政管理体制的变革，必须从制度上下功夫。” 上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建认为，每年政府部门的一般性支出都在大幅缩减，但这些缩减是有限度的，到了一定程度就会越来越难。更为根本的是加快政府职能转变，大力推进“放管服”改革，把市场的事情还给市场，政府管好该管的，只有政府职能转变到位，财政资金才能更多节约下来。
胡怡建强调，不能因为政府日子紧了，就影响了办事效率和便利度。特别是要管住伸向企业的手，绝不能让“紧日子”成了乱收费的理由。（人民日报）
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