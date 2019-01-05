伊朗将派国产新型驱逐舰赴大西洋 向美国示威

据外媒报道，伊朗海军将于今年初派遣新型驱逐舰到大西洋航行，此举被视为在“美国的后花园”示威。
据伊朗国家通讯社报道，伊朗海军副司令图拉伊·哈萨尼·莫卡达姆（Touraj Hasnai Moqaddam）4日表示，伊朗一海军舰队将于2019年初进入大西洋，进行为期五个月的航行。
另据路透社报道，伊朗此举是试图将其海军的作战范围扩大到“美国的后院”。报道称，美国进驻在海湾地区的军舰一直被伊朗视为安全威胁，作为报复，伊朗将派遣军舰到美国领海附近示威。
伊朗官员透露，伊朗“萨汉德”号驱逐舰将执行此次任务。伊朗媒体称，“萨汉德”号驱逐舰是西亚地区“最先进的驱逐舰”。
去年12月，伊朗国产“萨汉德”（Sahand）新型驱逐舰加入海军服役。伊朗军方称，该驱逐舰配备了先进的导弹系统，可发射各类型鱼雷，并具备电子作战能力，可规避敌方雷达侦测，此外还可搭载反潜直升机，并可执行远程作战任务。有分析称，这将增强伊朗在波斯湾及霍尔木兹海峡的控制能力。俄罗斯卫星网称，“萨汉德”号驱逐舰可以在无需加油的情况下在海上停留五个月，并具有隐身功能。
近期，伊朗与美国之间“口水战”不断。今年5月，由于认为协议“有缺陷”，美国总统特朗普宣布退出关于伊朗核计划的国际协议，并重新对德黑兰开始实施制裁。美国曾表示其目标是将伊朗的石油出口减少到零。对此，伊朗高级官员表示，如果不允许伊朗出口，那么将不允许其他国家通过霍尔木兹海峡出口石油。
此外，伊朗最高领导人哈梅内伊在与伊朗海军指挥官的会晤中表示，伊朗应该增强其军事能力并准备好抵御敌人。
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