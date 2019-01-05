印度议员放狠话：说印度不安全的人应该统统炸死

日前，有印度演员对印度社会的安全提出质疑，对此，印度北方邦一名议员放出狠话回应称， “ 说印度不安全的人，应该统统炸死 ” 。





据《印度斯坦时报》报道，当地时间周五（ 4 日），印度北方邦墨沙发那加县（ Muzaffarnagar ）的印度人民党议员维克拉姆 · 塞尼（ Vikram Saini ）面对媒体放出狠话，要求依法严惩那些认为 “ 印度不安全 ” 的人，并称那些人都是叛徒。

“ 如果我有权力，一定会向那些背叛国家的人扔炸弹，一个不留，将他们统统铲除。 ” 他说道。

这名议员称自己是 “ 爱国者 ” ，表示希望印度能够出台相关的惩治律法，以威慑那些 “ 卖国贼 ” 。他表示，那些说印度不安全的人，最好离开印度，去他们觉得安全的地方。

该议员的这番话被印度媒体解读为是对此前印度演员有关 “ 印度不安全 ” 言论的回应。

2018

年

12

月，印度北方邦一位警察和一位村民因宰牛而引发了暴力冲突，二人因此被杀。对此，印度演员纳斯鲁丁

·

沙（

Naseeruddin Shah

）表达了对印度国内此类宗教暴力事件频发的担忧。纳斯鲁丁

·

沙说，自己的孩子不是任何特定宗教的信徒，如果他们遇到了暴徒，将无法表明自己的宗教身份，因此他对孩子的安危感到担忧。

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