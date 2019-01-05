    • 2019年1月5日

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    印度议员放狠话：说印度不安全的人应该统统炸死

    星期六, 一月 05, 2019

    日前，有印度演员对印度社会的安全提出质疑，对此，印度北方邦一名议员放出狠话回应称，说印度不安全的人，应该统统炸死

    据《印度斯坦时报》报道，当地时间周五（4日），印度北方邦墨沙发那加县（Muzaffarnagar）的印度人民党议员维克拉姆·塞尼（Vikram Saini）面对媒体放出狠话，要求依法严惩那些认为印度不安全的人，并称那些人都是叛徒。
    　　
    如果我有权力，一定会向那些背叛国家的人扔炸弹，一个不留，将他们统统铲除。他说道。
    　　
    这名议员称自己是爱国者，表示希望印度能够出台相关的惩治律法，以威慑那些卖国贼。他表示，那些说印度不安全的人，最好离开印度，去他们觉得安全的地方。
    　　
    该议员的这番话被印度媒体解读为是对此前印度演员有关印度不安全言论的回应。
    　　
    201812月，印度北方邦一位警察和一位村民因宰牛而引发了暴力冲突，二人因此被杀。对此，印度演员纳斯鲁丁·沙（Naseeruddin Shah）表达了对印度国内此类宗教暴力事件频发的担忧。纳斯鲁丁·沙说，自己的孩子不是任何特定宗教的信徒，如果他们遇到了暴徒，将无法表明自己的宗教身份，因此他对孩子的安危感到担忧。

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