英拉彻底退出政坛？直言：受够了过去的从政生活





流亡海外的泰国前总理英拉日前表示，已决定彻底远离政坛，因为过去的从政经历让她 “ 受够了 ” 。

据泰国公共电视台（ ThaiPBS ），泰国前总理英拉 20 日在社交媒体推特上发文称，因为受够了过去的从政生活，已决定彻底远离政坛。英拉还表示，她目前有很多其他的工作和职责需要料理。





此前有泰国媒体援引为泰党消息人士的话称，随着泰国大选临近，英拉力挺泰国前交通部长查察（ Chatchart Suthipant ）担任为泰党的头号候选人，而此前呼声最高的为泰党选举策略委员会主席坤英（ Khunying Sudarat Keyuraphan ）却没有获得英拉支持。

被曝提名前内阁部长担任为泰党总理候选人，英拉也对此事做出澄清，她表示，提名过程是为泰党的内部事务，自己不曾干涉。

2017 年 8 月 25 日，泰国原定对英拉 “ 大米收购案 ” 的宣判因英拉无法出席延期。此后，泰国政府确认英拉逃离泰国，泰国法庭于 2017 年 9 月 27 日判决英拉 5 年有期徒刑，并签发通缉令。

英拉从泰国出逃后，与其在外流亡的兄长他信会合。近一段时间来，英拉兄妹频频被曝现身英国、新加坡、日本、美国、俄罗斯等地，二人的行踪也一直吸引着泰当局和外界的关注。对于英拉兄妹在公共场合高调现身，泰国总理巴育此前表示，二人应感到

“

羞耻

”

。巴育更是喊话他信，应返回泰国，在法庭上证明自己的清白。

Twitter

sgnypost





