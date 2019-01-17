杜特尔特被喊话“够胆别带保镖” 菲总统府这样说





近日，有人向菲律宾总统杜特尔特喊话，质问他敢不敢不带保镖独自出街，以证明自己足够勇敢。对此，菲律宾总统发言人回应称，杜特尔特的 “ 勇敢 ” 早就为人所知，根本不需要证明。

据菲律宾《每日问讯者报》报道，菲律宾诺瓦里切斯（ Novaliches ）前主教巴卡尼（ Bacani ）日前向杜特尔特发起挑战表示，如果有胆量，就不要带保镖独自出街。





对此，菲律宾总统发言人萨尔瓦多 · 班尼洛（ Salvador Panelo ） 15 日回应表示，杜特尔特本来可以接受这个挑战，但他是总统， “ 我们需要保护他的安全 ” ，杜特尔特也根本 “ 不需要证明自己是一个勇敢无私的公务员 ” 。班尼洛还称，杜特尔特是一位 “ 勇敢坚定 ” 的总统，他的 “ 勇敢 ” 早就为人所知，这也是他获得菲律宾人民喜爱的原因之一 。

班尼洛说，发起这项 “ 挑战 ” 的人，其目的显然是为了进行自我宣传，博取公众的眼球。

班尼洛甚至还透露了不少杜特尔特过去独自出行的经历， “ 他在担任达沃市市长时，曾独自骑摩托车 ‘ 环游 ’ 整座城市；他甚至假扮出租车司机，去追捕在夜间尾随市民的犯罪分子 ” 。

杜特尔特自上任以来，一直致力于铲除毒品、整治腐败，他也因言论大胆备受争议。菲律宾总统府多次发声为杜特尔特辩护，称杜特尔特说话态度强硬，是勇于表达自己的厌恶之情的表现。





Twitter

sgnypost





