日本一年内癌症患者近100万人创新高 大肠癌最多

据日本每日新闻报道，日本厚生劳动省16日公布数据称，2016年被确诊为癌症的患者为99.5132万人，比上一年大幅增加了10万人左右，创历史新高。其中大肠癌患者最多。
厚生劳动省称“数据非常接近真实的结果”。该数据是基于2016年实施的《癌症登记推行法》，将全日本癌症患者的数据化分析后收集的统计资料。据分析，癌症患者大幅增加的原因是由于日本老龄化问题严重。患者人数还将持续增加。
从患癌部位来看，日本的大肠癌患者最多，达15.8万人，其次为胃癌患者，达13.5万人，然后是肺癌患者12.5万人、乳腺癌患者9.6万人、前列腺癌患者9万人。其中，男性癌症患者共56.7万人，女性患者共42.8万人。男性中，胃癌患者最多。女性是乳腺癌患者最多。
厚生劳动省还公布了2015年的统计结果。2015年的癌症患者数为89.1万人。据分析，1年内患者增加了10万人的原因除了人口老龄化，还因为前列腺癌及甲状腺癌患者的大幅增加。这些癌死亡率相对较低，漏报情况较多。
负责数据管理的日本国立癌症研究中心负责人若尾文彦表示：“法律成立后，（癌症患者统计）终于走上正轨。今后我们还将掌握存活率等数据，希望有助于研究及应对处理。”
日本全国规模的癌症统计开始于1975年。最初各地区都存在数据偏差问题，之后精准度逐渐提高。以前是靠1.4万家医院及诊所自愿进行数据上报，而2016年的《癌症登记推行法》规定医院必须上报癌症患者人数。
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