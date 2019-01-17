日本一年内癌症患者近100万人创新高 大肠癌最多

据日本每日新闻报道，日本厚生劳动省 16 日公布数据称， 2016 年被确诊为癌症的患者为 99.5132 万人，比上一年大幅增加了 10 万人左右，创历史新高。其中大肠癌患者最多。

厚生劳动省称 “ 数据非常接近真实的结果 ” 。该数据是基于 2016 年实施的《癌症登记推行法》，将全日本癌症患者的数据化分析后收集的统计资料。据分析，癌症患者大幅增加的原因是由于日本老龄化问题严重。患者人数还将持续增加。





从患癌部位来看，日本的大肠癌患者最多，达 15.8 万人，其次为胃癌患者，达 13.5 万人，然后是肺癌患者 12.5 万人、乳腺癌患者 9.6 万人、前列腺癌患者 9 万人。其中，男性癌症患者共 56.7 万人，女性患者共 42.8 万人。男性中，胃癌患者最多。女性是乳腺癌患者最多。

厚生劳动省还公布了 2015 年的统计结果。 2015 年的癌症患者数为 89.1 万人。据分析， 1 年内患者增加了 10 万人的原因除了人口老龄化，还因为前列腺癌及甲状腺癌患者的大幅增加。这些癌死亡率相对较低，漏报情况较多。

负责数据管理的日本国立癌症研究中心负责人若尾文彦表示： “ 法律成立后，（癌症患者统计）终于走上正轨。今后我们还将掌握存活率等数据，希望有助于研究及应对处理。 ”

日本全国规模的癌症统计开始于

1975

年。最初各地区都存在数据偏差问题，之后精准度逐渐提高。以前是靠

1.4

万家医院及诊所自愿进行数据上报，而

2016

年的《癌症登记推行法》规定医院必须上报癌症患者人数。

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