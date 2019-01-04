美海军将同时采购两艘核动力航母 可省约40亿美元

美国海军学会新闻网站 1 月 2 日发表了题为《美国海军可能在 1 月底前签订双航母合同，预计将节省 40 亿美元》的报道。

在五角大楼 2018 年 12 月 31 日正式通知国会，它想要谋求一份双航母合同后，美海军很快将与纽波特纽斯造船公司签订一份这样的合同。

报道称，在过去 9 个月中，美海军一直在积极实施这一签约战略，它曾表示有可能在这笔交易中节省 25 亿美元，最近又称这笔交易将节省更多。纽波特纽斯造船公司也表示希望达成这笔交易。





2018 年 12 月 31 日，五角大楼向国会递交了一份证明书，概述了这项签约战略，以及该战略将使海军得以在 CVN-80 （福特级 3 号舰，或命名为 “ 企业 ” 号）和 CVN-81 （（福特级 4 号舰）两艘核动力航母的船体上节省多少时间和资金。一名国会工作人员对美国海军学会新闻网站记者说，合并签约可以为海军节省约 40 亿美元，远远超出最初的估计。

报道认为，在这封信函递交后，美海军可能会在 1 月底之前签订合同。一名海军发言人对美国海军学会新闻网站记者说： “ 海军已经与亨廷顿英戈尔斯公司旗下的纽波特纽斯造船公司就购买 CVN-80 和 CVN-81 两艘航母达成了价格协议。更多信息将在合同签署后公布。 ”

报道指出，根据《

2019

财年国防授权法》，议员们同意海军可以签订

CVN-80

和

CVN-81

两艘航母的合同，只要国防部长在合同签订至少

30

天前证明

“

使用这样一份合同将节省大笔资金

”

，预算允许这两艘舰艇的购买，设计稳定，不存在过高的技术风险，并且合同将是一份固定价格合同。

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