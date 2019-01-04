美海军将同时采购两艘核动力航母 可省约40亿美元

美国海军学会新闻网站1月2日发表了题为《美国海军可能在1月底前签订双航母合同，预计将节省40亿美元》的报道。
在五角大楼2018年12月31日正式通知国会，它想要谋求一份双航母合同后，美海军很快将与纽波特纽斯造船公司签订一份这样的合同。
报道称，在过去9个月中，美海军一直在积极实施这一签约战略，它曾表示有可能在这笔交易中节省25亿美元，最近又称这笔交易将节省更多。纽波特纽斯造船公司也表示希望达成这笔交易。
2018年12月31日，五角大楼向国会递交了一份证明书，概述了这项签约战略，以及该战略将使海军得以在CVN-80（福特级3号舰，或命名为“企业”号）和CVN-81（（福特级4号舰）两艘核动力航母的船体上节省多少时间和资金。一名国会工作人员对美国海军学会新闻网站记者说，合并签约可以为海军节省约40亿美元，远远超出最初的估计。
报道认为，在这封信函递交后，美海军可能会在1月底之前签订合同。一名海军发言人对美国海军学会新闻网站记者说：“海军已经与亨廷顿英戈尔斯公司旗下的纽波特纽斯造船公司就购买CVN-80和CVN-81两艘航母达成了价格协议。更多信息将在合同签署后公布。”
报道指出，根据《2019财年国防授权法》，议员们同意海军可以签订CVN-80和CVN-81两艘航母的合同，只要国防部长在合同签订至少30天前证明“使用这样一份合同将节省大笔资金”，预算允许这两艘舰艇的购买，设计稳定，不存在过高的技术风险，并且合同将是一份固定价格合同。
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