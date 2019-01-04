巴西新总统考虑让美在巴建军事基地 将搬驻以使馆

“ 今日俄罗斯 ” （ RT ）消息，当地时间 1 月 3 日，有 “ 南美特朗普 ” 之称的巴西新就任总统博索纳罗在接受采访时表示，他考虑让在美国在巴西建立军事基地，还称将巴西驻以使馆迁至耶路撒冷已成定局。





据 RT 报道，博索纳罗 3 日在接受巴西电视台采访时称，他认为允许外国武装力量在本国驻扎是全球化的象征，因此他对美国在巴西建立军事基地一事持开放态度。

博索纳罗还引述一名退役上尉的话说，美国、中国和俄罗斯的武装势力如今遍布整个世界。根据目前的形势，谁也不能确保未来不需要考虑接纳美军基地之事。

博索纳罗于当地时间 1 月 1 日在首都巴西利亚宣誓就任，展开 4 年任期。这是巴西自 30 年前军事统治结束以来第一位当选的右翼总统。 RT 称，博索纳罗的理念与特朗普惊人地相似，他在就任时表示， “ 巴西高于一切！ ” 特朗普当天在推文中祝贺这位巴西新总统，称 “ 美国与你同在 ” 。

这位巴西新总统的上任对中国有何影响？中国国际问题研究院发展中国家研究所所长王友明表示，博索纳罗会调整巴西对主要大国的政策，但总体上不会离经叛道。王友明认为，巴西新政府会采取大国平衡战略，不可能牺牲中巴关系这个成熟的双边合作来一边倒向美国。

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