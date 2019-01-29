美将制裁委内瑞拉石油公司 马杜罗:不道德且违法





当地时间周一（ 28 日），美国宣布制裁委内瑞拉国有石油公司，美国有线电视新闻网 28 日称，这给陷入困境的委内瑞拉总统尼古拉斯 · 马杜罗（ Nicolas Maduro ）带来了迄今为止最重大的财务压力。对此，马杜罗随后予以批评称，美国此举是 “ 不道德的、违法的 ” ，

当地时间周一下午，美国财政部长史蒂夫 · 姆钦（ Steve Mnuchin ）和国家安全顾问约翰 · 博尔顿（ John Bolton ）在白宫新闻发布厅宣布了对美国雪铁戈（ Citgo ）石油公司的母公司 —— 委内瑞拉石油公司（ Petroleos de Venezuela ， PdVSA ）的制裁。博尔顿称，该措施将冻结该公司约 70 亿美元资产，并将导致其未来一年逾 110 亿美元的资产损失。

美联社 28 日称，在白宫宣布制裁几个小时后，马杜罗在国家电视台上予以抨击称，，美国的行动是 “ 不道德的、违法的 ” 。并直接对美国总统唐纳德 · 特朗普（ Donald Trump ）喊话说， “ 别干涉委内瑞拉！ ”

俄罗斯卫星通讯社报道称，马杜罗还指责称美国 “ 想从我们这里偷走雪铁戈（ Citgo ） ” ，并表示将在未来几小时内采取措施保护政府财产，措施包括向美国法院提起诉讼。





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