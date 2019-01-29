美将制裁委内瑞拉石油公司 马杜罗:不道德且违法

当地时间周一（28日），美国宣布制裁委内瑞拉国有石油公司，美国有线电视新闻网28日称，这给陷入困境的委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）带来了迄今为止最重大的财务压力。对此，马杜罗随后予以批评称，美国此举是“不道德的、违法的”，
当地时间周一下午，美国财政部长史蒂夫·姆钦（Steve Mnuchin）和国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）在白宫新闻发布厅宣布了对美国雪铁戈（Citgo）石油公司的母公司——委内瑞拉石油公司（Petroleos de Venezuela，PdVSA）的制裁。博尔顿称，该措施将冻结该公司约70亿美元资产，并将导致其未来一年逾110亿美元的资产损失。
美联社28日称，在白宫宣布制裁几个小时后，马杜罗在国家电视台上予以抨击称，，美国的行动是“不道德的、违法的”。并直接对美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）喊话说，“别干涉委内瑞拉！”
俄罗斯卫星通讯社报道称，马杜罗还指责称美国“想从我们这里偷走雪铁戈（Citgo）”，并表示将在未来几小时内采取措施保护政府财产，措施包括向美国法院提起诉讼。
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