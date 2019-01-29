脸书欲合并旗下三大社交工具引爱尔兰官方质疑

据英国科技媒体网站The Verge 1月28日报道，社交网络巨头脸书计划合并旗下三大社交产品Instagram、脸书 Messenger和WhatsApp的即时通讯功能，使其用户实现跨平台聊天与互动。此举引发了爱尔兰数据保护委员会的质疑。
《纽约时报》于1月25日首次公布了脸书对旗下三大社交产品的整合计划，该计划发布后立即引起了人们的警觉。爱尔兰数据保护委员会隶属于欧盟，一直以来负责监管脸书等社交应用。该委员会表示它理解脸书的合并计划还处于初期阶段，但仍要求脸书“尽快公布整合计划的详细内容”，表示将严格审查该计划是否遵守欧盟隐私法律《通用数据保护条例》。
该合并计划目前已受到美国议员的批评，加州民主党众议员罗•康纳(Ro Khanna)表示，早在脸书收购Instagram和WhatsApp期间，监管部门就应对其进行严格审查。“想象一下，如果脸书不得不与Instagram和WhatsApp竞争，世界将会是多么的不同。那样便能够鼓励真正的竞争，从而促进隐私保护并使消费者从中受益。”
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