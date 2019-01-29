脸书欲合并旗下三大社交工具引爱尔兰官方质疑

据英国科技媒体网站 The Verge 1 月 28 日报道，社交网络巨头脸书计划合并旗下三大社交产品 Instagram 、脸书 Messenger 和 WhatsApp 的即时通讯功能，使其用户实现跨平台聊天与互动。此举引发了爱尔兰数据保护委员会的质疑。





《纽约时报》于 1 月 25 日首次公布了脸书对旗下三大社交产品的整合计划，该计划发布后立即引起了人们的警觉。爱尔兰数据保护委员会隶属于欧盟，一直以来负责监管脸书等社交应用。该委员会表示它理解脸书的合并计划还处于初期阶段，但仍要求脸书 “ 尽快公布整合计划的详细内容 ” ，表示将严格审查该计划是否遵守欧盟隐私法律《通用数据保护条例》。

该合并计划目前已受到美国议员的批评，加州民主党众议员罗 • 康纳 (Ro Khanna) 表示，早在脸书收购 Instagram 和 WhatsApp 期间，监管部门就应对其进行严格审查。 “ 想象一下，如果脸书不得不与 Instagram 和 WhatsApp 竞争，世界将会是多么的不同。那样便能够鼓励真正的竞争，从而促进隐私保护并使消费者从中受益。 ”





人们担忧的另一个问题是，在将要整合的三款应用中，

WhatsApp

是唯一一个使用端对端加密方式的应用程序。若三者合并，

WhatsApp

可能会失去这一关键优势，这无疑会对依赖其安全功能的用户造成损失。早在先前，脸书就遭遇了一系列数据丑闻风波，并遭到了越来越严格的审查。例如，它曾试图与大型企业分享旗下社交应用

WhatsApp

收集的用户数据，但该数据共享提案在经英国数据保护监管机构调查后被取消。

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