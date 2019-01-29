    • 2019年1月29日

    Home global IT 脸书欲合并旗下三大社交工具引爱尔兰官方质疑

    脸书欲合并旗下三大社交工具引爱尔兰官方质疑

    星期二, 一月 29, 2019 ,

    据英国科技媒体网站The Verge 128日报道，社交网络巨头脸书计划合并旗下三大社交产品Instagram、脸书 MessengerWhatsApp的即时通讯功能，使其用户实现跨平台聊天与互动。此举引发了爱尔兰数据保护委员会的质疑。

    《纽约时报》于125日首次公布了脸书对旗下三大社交产品的整合计划，该计划发布后立即引起了人们的警觉。爱尔兰数据保护委员会隶属于欧盟，一直以来负责监管脸书等社交应用。该委员会表示它理解脸书的合并计划还处于初期阶段，但仍要求脸书尽快公布整合计划的详细内容，表示将严格审查该计划是否遵守欧盟隐私法律《通用数据保护条例》。
    　　
    该合并计划目前已受到美国议员的批评，加州民主党众议员罗康纳(Ro Khanna)表示，早在脸书收购InstagramWhatsApp期间，监管部门就应对其进行严格审查。想象一下，如果脸书不得不与InstagramWhatsApp竞争，世界将会是多么的不同。那样便能够鼓励真正的竞争，从而促进隐私保护并使消费者从中受益。

    人们担忧的另一个问题是，在将要整合的三款应用中，WhatsApp是唯一一个使用端对端加密方式的应用程序。若三者合并，WhatsApp可能会失去这一关键优势，这无疑会对依赖其安全功能的用户造成损失。早在先前，脸书就遭遇了一系列数据丑闻风波，并遭到了越来越严格的审查。例如，它曾试图与大型企业分享旗下社交应用WhatsApp收集的用户数据，但该数据共享提案在经英国数据保护监管机构调查后被取消。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签： ,