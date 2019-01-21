世界经济论坛召开之际 全球化理念遭遇空前挑战

2019 年世界经济论坛将于 1 月 22 日至 25 日在瑞士达沃斯召开。会中将聚焦全球化给世界带来的共同难题。但分析人士认为，与会的全球精英正在担忧经济前景日渐暗淡，全球化这一理念也正遭遇到民粹主义崛起可能带来的冲击。





这次达沃斯论坛的主题是 “ 全球化 4.0 ：打造第四次工业革命时代的全球架构 ” ，讨论重点包括气候变化，包容性增长以及国际治理等问题。预计有来自 115 个国家和地区的 3 千多名全球精英与会，其中包括 70 多位国家元首，政府首脑，重要国际组织负责人以及商界人士。





然而，这次年会举行之际，全球笼罩在许多不安定的氛围下。





英国议会 1 月 15 日以史无前例的超大多数票否决了首相特蕾莎 · 梅的脱欧协议，给英国脱离欧盟的时间与方式带来疑问。





美国总统特朗普大手笔贸易制裁的对象有敌有友；美国部分联邦政府关闭的时间创下空前纪录，而且仍无解决迹象，还迫使特朗普和美国高级别代表团取消到达沃斯参加这次论坛。





一年前就在达沃斯论坛上演讲博得全场精英人士起立鼓掌的法国总统马克龙凤光不再。屈从于声势汹涌的黄背心抗议示威，法国政府紧急出台福利政策暂时平息了部分低收入民众的急迫诉求，但对于黄背心示威的处理，使马克龙的支持率降到上任来的最低点。





国际情势沉重之下，财经专家们正在下修 2019 年全球增长预期，与此同时，利率调升与贸易冲突正纠缠着全球经济的发展机会。





过去近 25 年里，达沃斯论坛展示的世界观主导了全球走向，那就是前所未有的自由贸易，以及国家间的紧密联系。然而，如此全球化导致很多美国人和欧洲人感受到失业的威胁，许多工作流入到中国等工资低廉的国家，这些失去工作和安全感的人在本国遇到贫富差距不公和移民竞争的压力。他们的挫折愤怒情绪反应在 2016 年美国总统特朗普以限制移民，紧缩自由贸易为竞选主轴而赢得总统大选，以及英国人选择脱离欧盟。





哈佛大学肯尼迪学院资深研究员保罗 · 希尔德（ Paul Seard ）对美联社说，全球化的赢家有超大扩音器，输家过去一直保持沉默，但现在他们开始用选票和政治程序来表达自己。





世界经济论坛的创办人兼执行主席克劳斯 · 施瓦布 (Klaus Schwab) 星期天（ 1 月 20 日）接受采访时指出，全球化造就了数以百万计的 “ 赢家 ” ，但也把特定人群抛之在后。





牛津大学经济学家加布里埃尔 · 斯特恩 (Gabriel Sterne) 去年 11 月在一份报告中警告说，未来两年全球经济衰退的几率升至 25% 。斯特恩本月另一篇报告中指出，在 2007-2009 年经济大衰退后，世界主要经济体的表现比预期的差很多，他归咎为很多国家的中央银行没有做出适当回应，导致民粹主义者反弹。斯特恩担心，民粹主义的反应 “ 可能促成激进的，没有经过深思熟虑的政策，从而导致通货膨胀，加大政府预算赤字。 ”





世界经济论坛创办人施瓦布施瓦布强调，民粹主义当前之际，需要的是更全球性的，前瞻性的合作，技术发展上应该以人为本。





他说：

“

社交媒体时代，我们再也经不起人们被甩下的后果。

”（美国之音）

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