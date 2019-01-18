称特朗普是伟大总统引争议 任正非公开解释原因

近日，中国知名通讯设备企业华为副董事长孟晚舟事件持续引发关注，华为董事长、孟晚舟的父亲任正非打破沉默，接受媒体采访。





北京时间 1 月 17 日，据澎湃新闻，在中国深圳华为公司总部，任正非接受了中国媒体小范围采访。





在采访中，在被问到 “ 您为什么说特朗普（ Donald Trump ）是一个伟大的总统 ” 时，任正非解释称，因为特朗普把税率降得非常低，有利于产业发展，对美国来说，这就具有了百年的竞争力。他说， “ 就降税这一条评价他高水平 ” 。 他举例称，邓小平挖了一块 “ 洼地 ” ，大量水往那里流，中国经济就崛起了。所以，是从这点来评价他是一个伟大的总统。但另外一点不是批评他吗？现在没人敢去美国投资。所以，他具有两面性。





2019

年

1

月

15

日，任正非接受多家媒体采访时，称美国总统特朗普是伟大的总统，敢于大规模减税，有利商界，但要善待公司及国家，才能吸引企业在美国投资。





当日，任正非在谈及孟晚舟时，罕见公开表态指想念女儿。他表示，相信自己女儿的案子将以正义的胜利告终，并表示将观望特朗普会否介入其女儿孟晚舟的案件。

在

1

月

17

日的采访中，任正非再度谈及女儿孟晚舟，





他说，自己与女儿会

“

打打电话，讲讲笑话

”

。

加拿大警方于当地时间

2018

年

12

月

1

日以华为涉嫌违反美国对伊朗的出口禁令而逮捕了孟晚舟。在经历了三次听证会后，孟晚舟获保释。

目前，孟晚舟仍面临着可能会被引渡美国。（多维新闻）

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