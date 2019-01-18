美财长努钦考虑取消对华产品加征的关税

华尔街日报周四引述了解内部讨论情况的人士报导称，美国财长努钦讨论了在定于 1 月 30 日举行的贸易谈判中，部分或全部取消对中国输美商品加征的关税，并建议将关税降到之前的水平。





但据华尔街日报报导，美国贸易代表莱特希泽一直反对这个想法，且这一提议尚未提交给总统特朗普。





受此报导影响，美国股市上涨，尽管美国财政部一名与政府贸易团队共事的发言人士否认了该报导。对贸易问题非常敏感的工业类股跳涨 1.7% 。





“ 财长姆钦和贸易代表莱特希泽都未就关税或与中国磋商的其他方面向任何人提出任何建议， ” 该发言人称， “ 这是一个与中方正在进行的过程，远未完成。 ”





中国国务院副总理刘鹤将于 1 月 30 日和 31 日访问美国，进行最新一轮贸易谈判，旨在解决世界最大两个经济体之间的激烈贸易争端。





去年 12 月，中美同意贸易战休战 90 天。上周双方在北京进行了副部级经贸磋商，就共同关注的贸易问题和结构性问题进行了讨论。





美国共和党参议员格拉斯利本周早些时候表示，莱特希泽认为上述磋商并未在结构性问题上取得任何进展。





特朗普政府计划在 3 月 2 日将价值 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10% 提高到 25% 。





外界认为这个时间表颇具挑战性，但面对面谈判的恢复，增强了双方达成协议的希望。





中国一再淡化有关知识产权滥用的投诉，并否认关于外国公司面临强制性技术转让的指责。

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路透社

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