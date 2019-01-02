马来西亚餐厅内外新年起全面禁烟 最高可监禁两年

新年第一天的中午，在吉隆坡一家茶室门外的餐桌上，一位正在用餐的食客掏出一支烟，但很快又放了回去。根据马来西亚当日起生效的扩大禁烟区决定，即使是在餐馆外 3 米范围内吸烟，也将触法。





马来西亚各餐馆是此次扩大禁烟区的主要对象。从当日起，不但有空调的餐厅内继续禁烟，没有装空调的餐厅以至路边简易餐饮档内外也都被划入禁烟区，包括水烟、电子烟等也在禁绝范围内。此前马来西亚已将政府机构，公园、体育场馆等公共设施，机场、巴士站以及教育机构等列入禁烟区。

根据 2004 年制订的《烟草产品管制条例》，在禁烟区吸烟者最高可被罚款 1 万令吉（约合 2400 美元）或监禁两年。马来西亚卫生部表示，扩大禁烟区后将给烟民 6 个月 “ 适应期 ” ，这期间以宣导为主，暂不罚款。





马来西亚卫生部负责人指，此一举措是希望保护民众尤其是非烟民健康。根据卫生部此前披露的数据，马来西亚政府每年约需支出 70 亿令吉（约合 14.8 亿美元）来治疗吸烟引起的相关疾病。马政府希望到 2045 年将吉隆坡首先打造为零吸烟城市。

据记者当日在吉隆坡街头观察，虽有零星民众依然在一些露天咖啡馆吸烟，但大部分餐馆确实已难见 “ 吞云吐雾 ” 者。不少民众对此禁烟令表示欢迎，还有烟民表示希望能借此戒烟。

不过，禁烟令也引起部分烟民反对。去年 12 月 31 日，有 7 名马来西亚民众将马卫生部告上法庭，希望能撤销此项禁烟令。

由于根据《烟草产品管制条例》，一旦餐馆业主不能确保顾客不吸烟或未张贴明显禁烟告示，也要处以罚款乃至监禁。一位洪姓业主向记者坦言，如果真有顾客吸烟，尤其是站在店门口吸烟，业主亦不便强行加以干预。

多个业者组织向马政府呼吁，业者虽认同禁烟目标，但希望政府部门要强力执行，而不要将

“

执行任务

”

推给业者，同时希望卫生部或地方政府能免费供应规范的禁烟告示牌给业者。

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