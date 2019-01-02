印度豁免对伊朗石油进口付款的大量预扣税

根据路透看到的一份政府令，印度财政部宣布豁免令，向伊朗国家石油公司 (NIOC) 以卢比支付的石油进口款项可以不必提列大量预扣税款。





这项豁免令签署日期为 12 月 28 日，但生效时间可回溯至 11 月 5 日，允许印度炼厂完成对 NIOC 支付大约 15 亿美元的未付款项。这些未付款是 11 月初美国对伊实施严厉制裁以来积欠的结果。





11 月 2 日签署了一份双边协议，同意通过印度国有银行 --UCO 银行 UCBK.NS) 两国在日签署了一份双边协议，同意通过印度国有银行银行，以印度货币结算双方在石油贸易中的未付款项。印度卢比在国际市场上并不能自由兑换。





不过，外国公司存放在印度银行账户上的收入需要提列 40% 的预扣税以及其它一些扣减，因此最后会被当局共计扣收总金额的 42.5% 。





对伊朗来说，协议将因此无法执行并导致炼厂冻结付款，直到可能给予豁免为止。

根据路透所看到的另一份政府文件，伊朗将可以把这些卢比资金用于众多支出项目，包括进口印度商品、伊朗在印度的代表团费用、直接投资印度项目，以及资助在印度的伊朗留学生；也可以用来投资印度公债基金。





“ 在前一轮制裁中，伊朗被允许将资金用于进口印度产品，但这次资金运用范围扩大，对两国都有利， ” 一名印度官员表示，由于事涉敏感，这位官员不愿具名。





此举可能有助于印度调整其与伊朗之间的贸易收支情况，目前的贸易状况对伊朗较为有利。

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路透社

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