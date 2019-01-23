解贸易战僵局 中国再喊话：美国提的都愿谈

中国国家副主席王岐山正率团参加瑞士达佛斯论坛。美国这次虽未派代表团出席，但中国代表团仍利用这次机会向美方喊话：“中国愿意和美国讨论所有美国提出的问题。”





世界经济论坛（ WEF ）自 22 至 25 日在瑞士达佛斯（ Davos ）召开年会。美国虽因为政府局部停摆而未派代表团参加，但外界预料中美贸易战将是会议焦点之一。





综合香港 01 等媒体今天报导，在中美面临贸易战僵局之际，王岐山稍早时会见瑞士联邦主席毛瑞尔（ Ueli Maurer ）时特别提及，“中国开放的大门将越开越大， 14 亿人口的市场魅力无穷，愿与世界各国共享发展机遇。”





随行的中国证监会副主席方星海在会中回答中美贸易问题时表示，“中国也反对强迫技术转移和偷窃知识产权（智慧财产权），一切都可以坐下来讨论”。





方星海并强调，“中国愿意和美国讨论所有美国提出的问题”。





方海星也坦言，中国经济正在放缓，但绝不是灾难，也不会因此大幅削减持有的美债。





报导说，除了方星海，这次随团出席达佛斯年会的还包括中国国家能源局长章建华、阿里巴巴集团创办人马云、华为轮值董事长胡厚昆和京东集团执行长陈生强等官员和企业人士。





中美两国上个月

1

日达成贸易战休兵

90

天的共识。中国国务院副总理刘鹤将于

30

至

31

日率团赴华府与美方展开贸易战暂时停火后的第二轮谈判，智慧财产权保护、强迫技术转移以及国企补贴等是关键议题。（中央社）

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