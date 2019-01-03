美国总统特朗普与国会领袖见面 对立情势未见缓解

美国民主党和共和党国会领袖周三与总统特朗普的会面结束，没有任何迹象表明已进入第 12 天的政府部分停摆有获得解决的任何进展，因特朗普坚持 50 亿美元边境筑墙资金要求。





众议院共和党领袖麦卡锡 (Kevin McCarthy) 告诉记者，特朗普要求国会领袖周五返回白宫，就结束政府停摆做进一步的会谈。





民主党人士表示，他们将继续推动在周四进行的表决，决定是否批准有关结束政府停摆而不提供任何边境墙资金给特朗普的议案；民主党届时将从共和党手中夺回众议院主导权。白宫已经表示，这个由两部分组成的打包议案 “ 不可能成功 ” 。





“ 我们要求总统让政府恢复运作， ” 众议院民主党领袖佩洛希 (Nancy Pelosi) 在白宫外向记者表示；此前国会领袖与特朗普以及国土安全官员进行了闭门会议。





特朗普要求政府拨款 50 亿美元用于建设美墨边境墙，由此引发的政府关门影响到大约四分之一的政府机构和 80 万联邦雇员。在与议员会面前，特朗普称，在他推进筑墙经费的过程中，政府关门 “ 需要多久就持久多久 ” 。去年 12 月 22 日资金耗尽已导致部分政府机构关门，特朗普要求将筑墙经费作为政府重启法案的部分内容。





“ 可能会需要很长时间， ” 特朗普在内阁会议上对记者表示， “ 也可能很快。 ”





“ 我们知道边境问题上存在挑战， ” 麦卡锡说。 “ 我们想解决这个问题。我们想确保政府开门运转。我认为从各方面来看，总统也想解决这个问题。 ”





佩洛希指出，提交给众议院的议案之前已经获得参议院支持。周四

2019-2020

新一届国会将拉开帷幕，参议院仍将由共和党掌控。

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路透社

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