苹果业绩预警激发经济增长疑虑致亚股下跌 汇市“闪崩”





苹果周三调降当前季度营收预估，执行长库克 (Tim Cook) 将之归咎于中国市场的 iPhone 销售放缓。这是自苹果 2007 年推出 iPhone 以来，首次在即将公布季报之前，发布营收预警。苹果股价在盘后交易中重挫 8% 。





该消息还在汇市假期成交清淡之时触发 “ 闪崩 ” ，投资者纷纷涌向低风险资产，日圆兑多数主要货币在数秒内飙涨。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数亚洲盘初跌 0.2% ，亚洲地区科技股权重更大的市场开盘后，跌幅料将扩大。





澳洲股市跳涨 1.3% ，帮助抵销其他地区的疲弱，此前澳元跌至近十年低点，提振了出口股。





隔夜市场方面，美股盘初因增长疑虑下跌，但之后收复跌幅，因油价带动能源股涨势。





不过在苹果发出营收警讯后， E- 迷你纳斯达克指数期货下挫 2.2% ， E- 迷你标普 500 指数期货跌 1.3% ，苹果强调中国增长放缓，及中美贸易紧张关系，令投资者对全球经济情况的疑虑加剧。





“ 新兴市场制造业 PMI 上月下降非常普遍，这支持了我们有关新兴市场增长今年将整体放缓的观点， ” 凯投宏观的经济学家 Gabriella Dickens 在一份报告中说。





亚洲盘初汇市剧烈波动，避险情绪推动日圆兑美元大涨，突破重要技术水准，触发大规模的美元及澳元止损卖盘。









受避险操作影响，指标 10 年期美债收益率跌至 2.6328% ，美国市场周三收盘报 2.661% 。





两年期美债收益率报 2.4777% ，美国市场上日收盘报 2.504% ，因经济增长放缓的迹象抵减了美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 进一步升息预期的影响。





美国原油期货跌 1.31% 至每桶 45.93 美元，周三曾大幅上涨。





美元走疲之际金价上涨。现货金报每盎司

1,286.54

美元。

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路透社

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