苹果业绩预警激发经济增长疑虑致亚股下跌 汇市“闪崩”

亚洲股市周四下跌，美国股指期货大跌，因之前苹果(AAPL.O)调降营收预估，部分原因在于中国销售疲弱，这加剧了对全球经济增长放缓的担忧。
苹果周三调降当前季度营收预估，执行长库克(Tim Cook)将之归咎于中国市场的iPhone销售放缓。这是自苹果2007年推出iPhone以来，首次在即将公布季报之前，发布营收预警。苹果股价在盘后交易中重挫8%。
该消息还在汇市假期成交清淡之时触发“闪崩”，投资者纷纷涌向低风险资产，日圆兑多数主要货币在数秒内飙涨。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数亚洲盘初跌0.2%，亚洲地区科技股权重更大的市场开盘后，跌幅料将扩大。
澳洲股市跳涨1.3%，帮助抵销其他地区的疲弱，此前澳元跌至近十年低点，提振了出口股。
隔夜市场方面，美股盘初因增长疑虑下跌，但之后收复跌幅，因油价带动能源股涨势。
不过在苹果发出营收警讯后，E-迷你纳斯达克指数期货下挫2.2%，E-迷你标普500指数期货跌1.3%，苹果强调中国增长放缓，及中美贸易紧张关系，令投资者对全球经济情况的疑虑加剧。
“新兴市场制造业PMI上月下降非常普遍，这支持了我们有关新兴市场增长今年将整体放缓的观点，”凯投宏观的经济学家Gabriella Dickens在一份报告中说。
亚洲盘初汇市剧烈波动，避险情绪推动日圆兑美元大涨，突破重要技术水准，触发大规模的美元及澳元止损卖盘。
美元兑日圆JPY=最新下跌1.1%至107.65日圆，澳元兑日圆触及2011年以来最低水准。
欧元兑美元EUR=持平，报1.1342美元，美元指数跌0.15%至96.733。
受避险操作影响，指标10年期美债收益率跌至2.6328%，美国市场周三收盘报2.661%。
两年期美债收益率报2.4777%，美国市场上日收盘报2.504%，因经济增长放缓的迹象抵减了美国联邦储备委员会(FED/美联储)进一步升息预期的影响。
美国原油期货跌1.31%至每桶45.93美元，周三曾大幅上涨。
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