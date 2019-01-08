世行行长金墉意外辞职 因与特朗普政府在多方面意见不合

界银行行长金墉周一意外辞职，距 2022 年本届任期结束还有三年多的时间，因他与特朗普政府就气候变化以及世行需要更多发展资源问题的看法存在分歧。





金墉由美国前总统奥巴马提名担任两届世行行长，每届任期五年。他推动了绿色能源项目的融资计划，并在很大程度上削减了对煤电投资的支持，但一直避免与特朗普政府公开发生意见冲突。特朗普政府把重振美国煤炭业作为一项工作重点。





金墉在电子邮件中对世行工作人员表示，他将于 2 月 1 日离职，转投一家专注于发展中国家基础设施投资的私人公司。





“ 获得加入民间行业的机会纯属意外，但我认为，我可以藉此对气候变化和新兴市场基建投资不足等重要的全球性问题产生最大影响， ” 金墉表示。





金墉称其新工作细节将在以后公布。金墉是一位医师，并曾任美国达特茅斯学院校长。他并表示将重回 Partners in Health 的董事会，这是一个他 30 年前共同创立的健康倡导组织。





世行称，金墉离职后， 2017 年起担任世行首席执行官 (CEO) 的格奥尔基耶娃将出任临时行长。保加利亚籍的格奥尔基耶娃 1993 年进入世行担任环境经济学家，在世行任职 15 年后，出任过欧盟高级职位。





两名熟悉金墉意外宣布消息的知情人士说，金墉是主动离职，不是被特朗普政府 “ 逼退 ” 。





不过由于美国在世行拥有占掌控比例的投票权，因此美国总统特朗普将对选择金墉的继任人选有很大影响力。





世界银行行长传统上是由美国政府提名的美国人担任，但该行 189 个成员国中的部分国家可能会提名其他候选人参与竞选。韩裔美国人金墉 2012 年首次被提名时就面临来自尼日利亚和哥伦比亚的竞争者。





美国财政部发言人称： “ 我们感谢金墉为世界银行的服务， ” 并称美国财长努钦 (Steven Mnuchin)“ 期待与世界银行董事一起选出新一任行长。 ” 美国财政部负责管理美国在世界银行的投票权。





美国财政部负责国际事务的副部长马尔帕斯曾质疑向世界银行等国际金融机构分配更多资源的必要性，而且辩称金融机构应当将资源更多地分配至较贫穷国家，并减少对中国等中等收入国家的贷款。





尽管如此，美国财政部去年支持世界银行增资

130

亿美元。世界银行进行了一些贷款和管理改革，包括对薪资上调幅度设定上限。

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路透社

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