三星电子称第四季获利或下降29% 因中国需求降温

韩国三星电子(005930.KS)周二初估季度营业利润下降，为两年来首见，因中国经济放缓，降低对其芯片和手机的需求。三星电子是全球最大的智能手机和半导体生产商。
三星电子获利下降，让已然因上周苹果调降季度营收预估而紧张不安的投资者更加担忧。苹果称，罕见调降预估的原因在于中国iPhone销售状况欠佳。
三星在监管文件中表示，第四季营业利润初估为10.8万亿韩元(96.7亿美元)，较上年同期下滑29%。I/B/E/S路孚特(Refinitiv)调查的26位分析师平均预估为13.2万亿韩元。
三星并称，第四季营收初估为59万亿韩元，较上年同期下降11%。
三星将在1月稍晚公布详细财报。
路孚特(Refinitiv)数据显示，分析师预计三星电子获利在2019年下降，因中国市场将持续低迷。
据行业追踪机构DRAMeXchange，第四季动态随机存取记忆体(DRAM)价格下降10%。NAND快闪记忆体(闪存)价格下滑了15%。
DRAMeXchange预计，2019年第一季记忆体晶片(存储器芯片)价格将平均下滑10%。
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