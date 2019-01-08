三星电子称第四季获利或下降29% 因中国需求降温





三星电子获利下降，让已然因上周苹果调降季度营收预估而紧张不安的投资者更加担忧。苹果称，罕见调降预估的原因在于中国 iPhone 销售状况欠佳。





三星在监管文件中表示，第四季营业利润初估为 10.8 万亿韩元 (96.7 亿美元 ) ，较上年同期下滑 29% 。 I/B/E/S 路孚特 (Refinitiv) 调查的 26 位分析师平均预估为 13.2 万亿韩元。





三星并称，第四季营收初估为 59 万亿韩元，较上年同期下降 11% 。





三星将在 1 月稍晚公布详细财报。





路孚特 (Refinitiv) 数据显示，分析师预计三星电子获利在 2019 年下降，因中国市场将持续低迷。





据行业追踪机构 DRAMeXchange ，第四季动态随机存取记忆体 (DRAM) 价格下降 10% 。 NAND 快闪记忆体 ( 闪存 ) 价格下滑了 15% 。





DRAMeXchange 预计， 2019 年第一季记忆体晶片 ( 存储器芯片 ) 价格将平均下滑 10% 。





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路透社

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