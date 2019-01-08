    • 2019年1月8日

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    三星电子称第四季获利或下降29% 因中国需求降温

    星期二, 一月 08, 2019 , , , ,

    韩国三星电子(005930.KS)周二初估季度营业利润下降，为两年来首见，因中国经济放缓，降低对其芯片和手机的需求。三星电子是全球最大的智能手机和半导体生产商。

    三星电子获利下降，让已然因上周苹果调降季度营收预估而紧张不安的投资者更加担忧。苹果称，罕见调降预估的原因在于中国iPhone销售状况欠佳。

    三星在监管文件中表示，第四季营业利润初估为10.8万亿韩元(96.7亿美元)，较上年同期下滑29%I/B/E/S路孚特(Refinitiv)调查的26位分析师平均预估为13.2万亿韩元。

    三星并称，第四季营收初估为59万亿韩元，较上年同期下降11%

    三星将在1月稍晚公布详细财报。

    路孚特(Refinitiv)数据显示，分析师预计三星电子获利在2019年下降，因中国市场将持续低迷。

    据行业追踪机构DRAMeXchange，第四季动态随机存取记忆体(DRAM)价格下降10%NAND快闪记忆体(闪存)价格下滑了15%

    DRAMeXchange预计，2019年第一季记忆体晶片(存储器芯片)价格将平均下滑10%

    记忆体芯片价格互动图：tmsnrt.rs/2GYDer8(路透社)

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