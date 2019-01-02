亚股下跌 中国经济数据令人失望打击市场人气

亚洲股市在2019年第一个交易日逆转稍早涨势，因中国发布更多令人失望的经济数据打压市场人气，并抹去美国股指期货的盘初涨幅。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.1%，此前数据显示中国制造业活动19个月以来首次萎缩。
财新/Markit周三联合公布，经季节性调整的12月中国制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为2017年5月以来首次跌破荣枯线。此前亚洲区域公布一系列疲弱贸易数据。
E-迷你标普500指数期货回吐稍早涨幅，跌0.2%。
澳元兑美元AUD=D3跌0.5%至0.7017美元，为2016年2月以来最低水准。
近来几周美债收益率急剧下跌拖累美元走势，因投资者押注美联储不会再升息，尽管联储自己仍预测至少还要加息两次。
**升息进程结束**
美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔周五将与前主席叶伦和伯南克一道参与讨论，届时将关注其对经济前景的评论。
美国供应管理协会(ISM)周四将公布12月制造业指数，劳工部周五将公布12月非农就业数据。
联邦基金利率期货几乎排除了今年加息的可能，现在显示预计到2020年中会有一次25个基点的降息。
美国公债市场也认为美联储完成升息进程。两年期美债收益率已从11月高点2.977%跌至2.49%，略超过现金利率。
美国10年期公债收益率(殖利率)已跌至2月以来低点2.69%，突破了关键技术水准2.717%，显示利多。
两年期和10年期公债利差缩至2007年以来最小，前几次经济衰退之前都出现了该收益率曲线趋平的征兆。
“显而易见的是，带动风险资产走高的全球同步增长题材已经写下句点，”华侨银行美债小组在报告中表示。
“收益率曲线不为所动地趋平，以及目前部分美债收益率曲线倒挂，为政策进一步正常化浇了一盆冷水。”
美元回落以及美国不再升息的可能性，利好黄金。现货金报每盎司1,280.40美元，接近六个月高位。
油价在2018年挫跌后，今年开局再度下跌。美国原油2018年大跌了近25%；布兰特原油则跌19.5%。
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