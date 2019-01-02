亚股下跌 中国经济数据令人失望打击市场人气

亚洲股市在 2019 年第一个交易日逆转稍早涨势，因中国发布更多令人失望的经济数据打压市场人气，并抹去美国股指期货的盘初涨幅。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数下跌 1.1% ，此前数据显示中国制造业活动 19 个月以来首次萎缩。





财新 /Markit 周三联合公布，经季节性调整的 12 月中国制造业采购经理人指数 (PMI) 降至 49.7 ，为 2017 年 5 月以来首次跌破荣枯线。此前亚洲区域公布一系列疲弱贸易数据。









E- 迷你标普 500 指数期货回吐稍早涨幅，跌 0.2% 。





澳元兑美元 AUD=D3 至 0.7017 美元，为 2016 年 2 月以来最低水准。 0.5%0.70172016









近来几周美债收益率急剧下跌拖累美元走势，因投资者押注美联储不会再升息，尽管联储自己仍预测至少还要加息两次。





** 升息进程结束 **





美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔周五将与前主席叶伦和伯南克一道参与讨论，届时将关注其对经济前景的评论。





美国供应管理协会 (ISM) 周四将公布 12 月制造业指数，劳工部周五将公布 12 月非农就业数据。





联邦基金利率期货几乎排除了今年加息的可能，现在显示预计到 2020 年中会有一次 25 个基点的降息。





美国公债市场也认为美联储完成升息进程。两年期美债收益率已从 11 月高点 2.977% 跌至 2.49% ，略超过现金利率。





美国 10 年期公债收益率 ( 殖利率 ) 已跌至 2 月以来低点 2.69% ，突破了关键技术水准 2.717% ，显示利多。





两年期和 10 年期公债利差缩至 2007 年以来最小，前几次经济衰退之前都出现了该收益率曲线趋平的征兆。





“ 显而易见的是，带动风险资产走高的全球同步增长题材已经写下句点， ” 华侨银行美债小组在报告中表示。





“ 收益率曲线不为所动地趋平，以及目前部分美债收益率曲线倒挂，为政策进一步正常化浇了一盆冷水。 ”





美元回落以及美国不再升息的可能性，利好黄金。现货金报每盎司 1,280.40 美元，接近六个月高位。





油价在 2018 年挫跌后，今年开局再度下跌。美国原油 2018 年大跌了近 25% ；布兰特原油则跌 19.5% 。





周三，美国原油期货下滑

0.02

美元，至每桶

45.39

美元。布兰特原油期货跌

0.18

美元至

53.64

美元。

(

路透社

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