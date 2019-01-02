美国民主党参议员沃伦蓄势待发 欲与特朗普角逐2020年总统

美国民主党籍参议员沃伦 (Elizabeth Warren) 周一宣布将挑战 2020 年总统大选，这位自由派大将向来对华尔街不假辞色、经常与特朗普总统唇枪舌剑，是民主党宣布逐鹿白宫众将当中最具声望的人士。





沃伦称她已组成一个探索委员会，将开始募集选举经费，以争取在拥挤的民主党党内初选出线。美国总统大选将在 2020 年 11 月举行。





沃伦在推文称，她将在 2019 年初宣布是否参选的决定。





沃伦现年 69 岁，自 2013 年起代表马萨诸塞州出任国会参议员， 2016 年美国总统大选期间是特朗普最尖锐的批评者之一，即使特朗普入主白宫后，两人仍经常互呛。特朗普还讥讽她是 “ 宝嘉康蒂 ”(Pocahontas ，美国电影《风中奇缘》女主人公 ) ，因为她宣称自己的祖先是美国原住民。





沃伦曾抨击特朗普是 “ 没有安全感的财迷 ” ，抱着 “ 种族主义、性别歧视和仇外心理 ” ；特朗普则称这位前哈佛法学院教授 “ 愚蠢 ” 、是个没有 “ 口德 ” 的下等人。





沃伦周一发布了一段视频，她在视频中概述了为全体美国人民提供机会之路的愿景，并指出美国中产阶级正受到企业的侵害。后来沃伦在她位于马萨诸塞州剑桥的家门外与记者交流时详细阐述了这一主题。





“ 美国中产阶级正在空心化，而对于许多年轻人来说，机会正在减少， ” 她说。 “ 所以我一直在这场斗争之中。现在，华盛顿为富人和人脉深厚的人做得不错，但却不是为所有人。 ”





民主党总统大选候选人最终可能包括参议员 Kamala Harris 、 Corey Booker 、 Kirsten Gillibrand 以及前副总统拜登。美国前总统奥巴马的住房和城市发展部部长 Julian Castro 在 12 月组建了探索委员会。





若沃伦成为候选人，可能会遭到华尔街的反对。在美国参议院，她一直在金融问题上强硬发声，还自称是帮助普通美国人抵御强大利益集团的卫士。

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路透社

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