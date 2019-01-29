美国财长期待“复杂的”中美贸易谈判将取得进展

美国财长努钦周一表示，美国期待本周与中国副总理刘鹤的贸易谈判取得重大进展，但双方需要解决一些 “ 复杂的问题 ” ，包括如何确保中国执行协议。





本次磋商计划周三和周四在华盛顿举行，当中还安排了刘鹤与美国总统特朗普会面。目前中美这两大经济体之间的紧张关系正在恶化。









中国则在世界贸易组织 (WTO) 正式挑战美国对中国商品加征关税的做法，称美国的举动 “ 公然违反了 ” 美国的 WTO 义务。





美国商务部长罗斯 (Wilbur Ross) 在记者会上坚称，起诉华为是 “ 执法行动，与我们跟中国的贸易磋商是完全分开的 ” 。





美国公布针对华为的起诉书之际，一位知情人士称，包括刘鹤和商务部副部长王受文在内的中国代表团已经在华盛顿为谈判做准备。





努钦在白宫新闻发布会上对记者说，双方正在努力解决 “ 复杂的问题 ” ，包括在任何与北京达成的协议中，找到一种方法来核实中国执行改革举措的进展情况。





努钦将是参加谈判的美方最高官员之一。努钦称，中国官员已经承认有必要建立这样一种核查机制。





“ 我们希望确保，当我们达成协议时，协议将得到执行， ” 努钦表示， “ 我们如何做到这一点的细节非常复杂。这需要谈判。但保护知识产权、不再强迫组建合资企业以及协议执行是议程上最重要的三个问题。 ”





路透本月早些时候报导称，美国官员要求定期检视中国承诺的贸易改革进展，此举将使关税威胁长期存在。





努钦补充说，到目前为止，谈判已经取得了 “ 重大进展 ” 。本周三和周四在华盛顿举行的会谈结束后，将有大约 30 天的时间进行进一步谈判，以便在 3 月 2 日美国提高对中国产品关税的最后期限之前达成协议。





康奈尔大学贸易学教授 Eswar Prasad 认为，两国担忧的问题越来越多，包括中国经济放缓以及特朗普取得政治胜利的需要，这些可能促使双方向着达成 “ 局部的临时性协议 ” 而努力。 Prasad 曾担任国际货币基金组织 (IMF) 中国部主管。





“ 双方的谈判立场仍然存在巨大分歧，因此不大可能达成全面持久的协议， ” 他表示。





Prasad 补充说，中国在产业政策以及国家的产业支持方面作出太多让步的可能性不大，但或许会承诺加强知识产权的保护和执行；不过很难说服美国谈判代表相信这些行动是可验证的。





白宫表示，美国贸易代表莱特希泽将代表美方主持会谈，努钦、罗斯、白宫国家经济委员会主任库德洛以及国家贸易委员会主任纳瓦罗将参加会谈。





白宫表示，会晤将在艾森豪威尔行政大楼举行。该大楼也是白宫建筑群的一部分。

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路透社

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