美联储正式转变政策立场 承诺称将对未来升息保持“耐心”

美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 周三维持利率不变，并正式转变政策立场，承诺对进一步升息保持耐心，这是美联储自 2015 年开始的紧缩周期可能已经结束的最清晰信号。





美联储主席鲍威尔以美国经济前景不确定性上升为由，称升息的理据已经 “ 减弱 ” ，并在一份声明中放弃了之前有关 “ 在一定程度上进一步 ” 收紧货币政策的预期。

对于正在进行的缩表行动，美联储也采取了更为鸽派的立场，表示准备根据经济和金融市场发展调整计划。





鲍威尔在美联储为期两天的政策会议结束后对记者表示，美联储可能会提前停止削减其 4.1 万亿美元资产负债表规模的行动，使其持有的资产规模超过先前的预期。

“ 目前的形势要求我们保持耐心， ” 他表示，指的是进一步加息的前景。 “ 我认为这是对的。我强烈地感到这是对的。 ”





总而言之，美联储有关资产负债表的声明和对升息立场的转变意在传达联储将保持最大的灵活性。近几周来，金融市场动荡、全球经济放缓迹象以及美国政府部分关门给经济蒙阴等因素令美联储受到冲击。





“ 这与美联储几个月前发出的信号出现了 180 度的逆转， ” 德国安联首席经济顾问伊尔艾朗表示。





美联储声明公布后，美股扩大涨幅，标普 500 指数大涨逾 1.5% ，美元和短期公债收益率下滑，因投资者认为近期进一步升息的可能性更低了。





市场对未来利率的预期进一步下降。与美联储政策利率挂钩的利率期货合约继续消化， 2019 年加息的机率约为四分之一， 2020 年到期合约走势暗示，明年降息的机率虽小，但仍在上升。





美联储周三将隔夜指标利率目标区间维持在 2.25%-2.50% 。





尽管美联储表示，美国经济和就业持续增长仍是 “ 最有可能出现的结果 ” ，但联储删除了 12 月政策声明中有关经济前景面临的风险 “ 基本平衡 ” 的表述。





** 前景更加黯淡 **





美联储去年四次加息，去年 12 月升息时曾暗示今年将加息两次。





然而，由于最近金融市场震荡，以及有迹象显示包括中国和欧元区在内的海外经济体增长放缓，使得经济前景变得更加黯淡。人们还担心，美国政府部分关门 35 天可能会抑制消费者支出。





“ 鉴于全球经济和金融市况的发展，且通胀压力温和，委员会将在决定未来升息时保持耐心 ” ，美联储利率制定委员会在政策声明中称。





美联储没有改变每月将资产负债表上所持公债和抵押贷款支持证券 (MBS) 减少 500 亿美元的计划。部分交易员之前已敦促联储放慢或停止缩表，至少短期内如此。

在另一份声明中，美联储表示，已决定继续以一种 “ 充足 ” 储备的体系来管理政策，这强化了一种观点，即缩表可能会比预期提前结束。





“ 总体而言，这暗示未来美联储缩表不会处于自动驾驶模式， ” Cantor Fitzgerald 驻纽约的美国公债分析师 Justin Lederer 表示。





美联储关于加息的措辞语气有所减弱，其中包括将对经济增长的描述从 “ 强劲 ” 改为 “ 稳健 ” ，并指出，基于市场的通胀补偿指标 “ 近几个月来有所下降 ” 。





美联储的政策决定获得了与会委员的一致通过。

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路透社

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