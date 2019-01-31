美国警告不得与委内瑞拉进行黄金交易 旨在逼马杜罗下台

美国白宫周三警告交易员不要和委内瑞拉进行黄金和石油交易。此前美国对该国实施严厉制裁，旨在迫使总统马杜罗下台。





美国国家安全顾问博顿 (John Bolton) 发推文称，交易员不应交易那些从委内瑞拉人民手中 “ 窃取的 ” 黄金、石油或其它大宗商品。与此同时，反对派担心一架在加拉加斯的俄罗斯飞机正准备将黄金运出该国。





美国总统特朗普周三与自行宣布担任临时总统的瓜伊多 (Juan Guaido) 通电话，重申支持他 “ 为恢复民主所做的斗争 ” 。





委内瑞拉是石油输出国组织 (OPEC) 成员国之一，拥有世界上最大的石油储量，但却深陷严重的财政困境。为取得对国家的控制，瓜伊多及其以美国为首的西方支持者坚持要求立即进行权利过渡并重新大选。





而另一方的马杜罗拥有俄罗斯、中国和土耳其的支持，表示将完成他的第二个六年任期，尽管他被指在去年通过舞弊重新当选，且该国经济陷入崩溃。





在这种氛围下，一架波音 777 飞机周一从莫斯科抵达加拉加斯就显得颇不寻常，引发外界猜测认为，马杜罗政府继去年将价值 9 亿美元黄金运至土耳其后，准备将更多黄金储备运出国。这是为增加央行流动性而采取的策略之一。





美国驻委内瑞拉大使 Elliott Abrams 说，美国正在全球范围内进一步搜寻马杜罗政府的资产，包括所持有的黄金以及银行账户。





周三油价上涨将近 3% ，因投资者仍担心委内瑞拉情势恐导致供应中断。





56 岁的马杜罗表示，瓜伊多正在发动由美国导演的、针对他的政变。马杜罗面临六年前接任查维斯执政以来的最大挑战，他周三对俄罗斯新闻机构 RIA 重覆他多年来一直提到的刺杀阴谋，称特朗普命令 “ 哥伦比亚政府以及哥伦比亚黑社会组织干掉他 ” 。





哥伦比亚和美国政府照例予以否认。

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路透社

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