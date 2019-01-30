中国网路企业纷传裁员 分析指经济放缓挤泡沫

去年 12 月起，中国大陆多家网路企业传出裁员消息，相关就业机会及薪资也较前一年减少，分析指出，这和中国经济成长放缓以及网路企业的投资回归理性有关，也是行业“挤泡沫”的过程。





去年 12 月，问答网站知乎传出裁员 20% 的消息，美团、摩拜、斗鱼、趣店、锤子科技等网路公司都传出裁员。另有消息指阿里巴巴、京东等行业巨头则缩减人员编制、停止向社会人士招聘或进行人员淘汰等。





不过，多数企业对此否认，强调是公司常规的人员调整和结构优化。





新加坡联合早报引述一名在上海网路公司负责人事工作的业内人士指出，这些企业多称自己是进行正常的“末位淘汰”，但末位淘汰主要适用于销售职务，对技术人员的末位淘汰其实就是变相裁员。





中国经济正面临成长下滑的压力， 2018 年经济成长率 6.6% ，为 28 年来最低。经济放缓是否会传导到就业备受关注，而“稳就业”是官方今年宣示经济工作的“六稳”之一。





智联招聘去年发布的“中国就业市场景气报告”显示， 2018 年第 3 季，资讯技术和网路行业的招聘职位数与前年同期相比减少 51% ，连续第 2 季出现需求负成长。





报导引述上海一家知名猎人头公司的李姓招聘顾问说，其团队负责为美团、滴滴等网路企业物色人员，不久前美团已明确告知今年暂停高阶主管招聘，滴滴则是开放的职位减少。





人才供大于求之后，便出现薪资待遇降低。过去月薪可达人民币 2 万 5000 元的使用者介面设计师，现在可能不到 2 万元。





这名招聘顾问表示，过去资本市场火爆，网路企业在经营上非常激进，透过不断砸钱达到大规模扩张和夺取市占率的目的；现在资本褪去，很多问题浮现出来，破产的破产，剩下的企业一定会更谨慎。





报导指出，曾受到鼓励的网路金融去年受到官方严格监管、 ofo 等共享单车陷入困境，这些都让流入新兴领域的资本趋向理性，引发网路行业就业形势改变。





中原银行股份有限公司经济学家王军认为，过去一段时间这些领域的企业享受了较大的估值和较大的泡沫，此次调整显然是一个挤泡沫的过程。（中央社）

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