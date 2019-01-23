传中国政府审查宪法类教材 因宣扬西方制度

一份中国政府要求各省教育机构审查宪法学类教材的文件在互联网上广为流传。消息人士称，审查原因是源于一位法学教授的举报。





北京时间 1 月 21 日，中国互联网流传着一份《关于开展高校宪法学教材全面摸底的通知》。





该通知要求，中国各省级教育机构调查中国各地方高校正在使用的宪法学类教材，包括主编姓名、出版年期、使用学科及学生人数，必须在 1 月 15 日前统计完毕并上交至中国教育部教材部。落款通知日期是 1 月 3 日。





宪法学是以宪法为研究对象的一门学科，属于法学的分支学科。 当地时间 1 月 22 日，香港媒体《星岛日报》报道称，中国官方之所以发布上述通知，是因为中国政法大学法学教授柯华庆举报多位中国知名学者参与编写的宪法学类教材 “ 鼓吹西方制度 ” 。





而柯华庆认为，宪法学类教材的编写者，如中国北京大学教授张千帆和中国清华大学教授林来梵等人，他们在教材中 “ 夹带私货 ” ，宣传西方制度。





有媒体就是否有举报一事向柯华庆本人求证，柯华庆称

“

没有举报

”

。





在被问到

“

举报事件是否是他人无中生有

”

，柯华庆则称，

“

明眼人一看就知道呀！这些人不是宪法学者，只是以宪法之名干革命之事，真正的宪法学者都信仰本国宪法。

”





资料显示，柯华庆在中国颇为有名，其曾明确提出过

“

党导立宪制

”

，即在宪法中明确中共的领导地位。（多维新闻）

Twitter

sgnypost





