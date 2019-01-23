英国14岁少女自杀身亡 绝望父亲控诉社交媒体

英国一名14岁女孩在社交媒体上看到赞美自残的照片之后自杀，其父亲状告社交媒体Instagram，称其是女儿自杀的“帮凶”。
据英国《镜报》23日报道，莫莉是一名读高中的14岁女孩，2017年的一天，她在放学回家后被发现死亡。女孩死前留下一个字条，上面写道：“对不起，我这样做是为了我自己。”
据了解，女孩生前常在家人不知情的情况下浏览一些令人不安的帖子，而直到2017年女孩自杀之后，她的家人才意识到这一点。
女孩的父亲伊恩⋅拉塞尔认为，是女儿在Instagram上浏览有关赞美自残主题的照片导致了她的自杀行为，并且网络上一些“把自残和自杀联系在一起”的内容令人震惊。他说，孩子本应前途无量，如今却选择了自杀，社交媒体难辞其咎。
在接受《每日邮报》采访时，女孩父亲描述了这些令人不安的黑暗，并表示Instagram是女儿自杀的帮凶。
“网站上有相当一部分内容是积极的，”女孩的父亲在接受采访时说道，“但那些消极的内容令人发指，我毫不怀疑是Instagram‘帮助杀死’了我女儿。”
在接受《镜报》采访时，Instagram的发言人表示，他们对女孩的意外感到遗憾，并向莫莉的家人表示了慰问。该发言人还补充道，Instagram不允许有关宣传或美化饮食失调、自残或自杀的内容，并会努力清除它们，但对许多年轻人来说，一起讨论精神健康问题是恢复精神健康的重要方式，因此社交媒体目前并不会移除某些特定的内容，而是在需要的时候供人查看。
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