“化票房为政治”?印度大选将至政治电影密集上映

印度总理莫迪 19 日在孟买为国家电影博物馆揭幕，并在参观后发表讲话谈道，电影是 “ 沉默的力量 ” ，是国家的 “ 软实力 ” ，可以潜移默化地影响人们的思想，促进国家发展。

随着大选临近，讲述印度政坛人物的政治影片接连被搬上大银幕，个别影片还被不同程度地贴上了政治化标签。

大选前狂拍政治电影

1 月 11 日，《意外总理》和《外科手术》两部不同类型的影片同步上映。前者讲述上届总理曼莫汉 · 辛格的执政秘辛，后者则大谈现任总理莫迪执政期间，其领导的一场印度军方反击激进派的复仇之战。尽管《意外总理》上映以来的日均票房不及《外科手术》，首周票房 1.75 亿卢比（约合 1700 万元人民币），仅为《外科手术》的 1/4 ， “ 但作为一部传记电影来说，票房也算不俗 ” ，当地影评人如此评价。

《意外总理》改编自桑贾亚 · 巴鲁 2014 年撰写的同名回忆录。巴鲁是辛格政府时期的总理新闻顾问。在这本书中，巴鲁以辛格侧近人士的视角，详细披露了辛格自履职总理以来控局不力的内情，将国大党领袖索尼娅 · 甘地描述成当时印度政治的 “ 实际操盘手 ” 。影片自拍摄之初就深陷政治旋涡。反对党国大党认为《意外总理》污蔑该党领导人，便调动各方资源，千方百计阻止影片公映。国大党发言人公开直指影片是人民党的 “ 政治宣传 ” ，暗示执政的人民党企图利用电影对国大党的历史进行政治抹黑。而人民党则给影片做了 “ 免费广告 ” ，在其社交媒体的官方账号上推广该片宣传片。

相比《意外总理》，《外科手术》则以故事性的描述手法和子弹满天飞的热血情节取胜。影片讲述了印度激进派在某次突袭中杀害了 19 名军人，而后印度军方为了报复，在 2016 年成功复仇反杀的故事。不得不提的是，莫迪因强力领导了这次军事行动而深受人民称赞。

妙用电影示善意

即将在 25 日上映的政治电影《萨克雷》是一部传记体影片，讲的是 2012 年离世的孟买传奇政治家巴尔 · 萨克雷的一生。 1926 年 1 月，萨克雷出生于孟买附近的浦那市，早年曾为孟买一家期刊画漫画。 1966 年，他创建了右翼色彩极重的湿婆神军党，旨在捍卫马哈拉施特拉邦（马邦）本地居民权利，阻止印度南部移民进入，并禁止传播伊斯兰教。作为一个饱受争议的政治人物，在支持者眼中，他是印度教徒心中神一般的存在，去世时，百万孟买市民自发为其送行。但在反对者眼中，他是导致印度教徒与穆斯林之间紧张关系和严重冲突的 “ 暴徒 ” 。这部电影的玄机之处在于，当前人民党连任之路并不平坦，一直希望与湿婆神军党在马邦结成竞选同盟，但眼下后者独立参选的意愿强烈。

这部电影的剧本由湿婆神军党党员撰写。 1 月 25 日上映时，正好是萨克雷 93 岁冥诞之后两天。不久前，马邦首席部长还亲自为《萨克雷》宣传站台，最大程度展现与湿婆神军党联手应选的善意。

“ 吸金 ” 良机





在印度，大选前往往是政治电影集中上映的档期。 2014 年大选前后上映的《青春斯坦》和《幽灵别墅》也是如此。

一方面，五年一度的全国大选是印度最重要的政治活动，没有任何事情的关注程度能与其相提并论。对电影制片方和发行方而言，这也是绝佳的 “ 吸金 ” 良机，也就是所谓的 “ 化政治为票房 ” 。另一方面，正如前文莫迪所言，电影是 “ 沉默的力量 ” ，无论是执政党还是反对党，都很清楚这股力量的 “ 妙用 ” ，希望能够利用电影对普通选民实现潜移默化的影响，以服务自己的选举策略，也就是 “ 化票房为政治 ” 。既然电影制作方和政党之间在政治电影方面各有予求，那么在大选季各取所需也自然是水到渠成。

“

这部影片（《外科手术》）显然能够激发民众在大选前认真地回忆人民党的好处

”

。当记者通过电话询问一位此前刚刚退休的资深政客时，他如是回应。

Twitter

sgnypost





