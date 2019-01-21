人权志愿者在美墨边境沙漠留下水和食物 被判半年

2017 年 8 月 13 日，四名 “ 停止更多死亡 ” （ No More Deaths ）组织的志愿者在进入位于美国亚利桑那州临近墨西哥边境的卡贝萨 · 普利艾塔国家动物保护区（ Cabeza Prieta National Wildlife Refuge ）并试图为来自墨西哥的越境移民留下水源和食物时被当地警方逮捕并起诉。





据《时代》网站 1 月 20 日报道，四名救助非法移民的人权组织志愿者于当地时间上周五（ 1 月 18 日）被当地联邦法院宣判有罪，并面临六个月的牢狱之灾。 2017 年，这四人在美墨边境沙漠为越境者留下水源和食物时，被联邦边境管理局逮捕。





这四名志愿者均来自当地一个名为 “ 不再死亡 ” （ No More Deaths ）的人权团体。根据该组织官网介绍， “ 不再死亡 ” 自 2004 年成立起便一直在亚利桑那州南部活动，并致力于让来自墨西哥的越境移民在穿越美墨边境的广阔荒野时免遭因饥渴和寒冷而死亡的厄运。其常见活动是驾车至偏远的沙漠地区，然后携带饮用水、罐头、毯子和其它物资徒步行走数十公里，以将这些物资运送至特定地点。





这四名志愿者是在 2017 年 8 月，进入卡贝萨 · 普利艾塔国家野生动物保护区（ Cabeza Prieta National Wildlife Refuge ）并试图为来自墨西哥的越境移民留下水源、豆类罐头和其它物资时被逮捕的。

美国地方法官贝尔纳多 ·P· 贝拉斯科裁定，四名志愿者之中的三名 “ 在未经许可的情况下进入国家野生动物保护区并遗弃个人物品或财产 ” ，另有一人则因 “ 在荒野地区驾驶机动车辆 ” 而被定罪。这些志愿者均被处以 500 美元罚款，以及为期六个月的监禁。

在裁决书中，法官提到这些人 “ 在没有获得更加深入该地区的许可的情况下离开了允许他们行驶并遗留物品的公路，构成了对国家决定保持其原始状态的地区的侵害 ” 。

据美联社称，这是十年来首次对人道主义救援志愿者定罪。

“ 不再死亡 ” 组织随后回应称这一判决是 “ 美国一次更大的道德危机的一部分 ” 。该组织成员之一凯瑟琳 · 加夫尼（ Catherine Gaffney ）对《时代》说： “ 这个判决不仅是对 ‘ 不再死亡 ’ 志愿者的挑战，更是对全国各地的良心人士的挑战。如果给快要渴死的人喝水都是违法的，那这个国家的法律还有多少人性可言？ ”





另据《华盛顿邮报》 1 月 20 日报道，除上述四人外，该组织还有另外五名成员正面临审判。其中一名为斯科特 · 沃伦（ Scott Warren ）者更被指控 “ 人口走私 ” 的重罪，因为他在保护区旁的阿霍（ Ajo ）镇附近与两个墨西哥人见面，并向他们提供了食物和水。

“ 不再死亡 ” 称这一指控是对该组织的报复，因为该组织在此人被捕前几天曾上传了一段视频，揭露美国边境巡逻者在 2010 至 2017 年间曾多次踢走或倒掉他们在沙漠中留下的水罐。





边境巡逻队的一名发言人则告诉《华盛顿邮报》，该机构只是在执行法律，并不是针对该组织。

在法庭上，检方表示官方已经采用了 “ 救援信标 ” 的方式为越境者提供 “ 实际的救援 ” 。这些信标分散在整个地区，当越境者需要援助时，只需激活它们即可获救。

而 “ 不再死亡 ” 则称，这些信标只能拯救很少的人。根据该组织提供的由皮马（ Pima ）县收集的数据，从 1999 年 10 月至 2018 年 4 月之间至少有三千名越境者死在了这一地区，而皮马县只覆盖了该保护区的一部分。

一位名为奥罗斯科 · 麦考密克（ Orozco-McCormick ）的受审者对亚利桑那州最大的报纸《亚利桑那共和国报》（ The Arizona Republic ）说，她认为她们的工作 “ 几乎是神圣的 ” ，并以数量众多的遇难移民为由将该保护区形容为 “ 墓地 ” 。

卡贝萨 · 普利艾塔国家野生动物保护区位于美国亚利桑那州南部临近墨西哥边境的地带，其南部边界是约 80 公里长的美墨边境线。该保护区是美国本土第三大野生动物保护区，其面积甚至比罗德岛州还要大。据 “ 不再死亡 ” 称，自 2001 年以来，已经有至少 155 名来自墨西哥一侧的越境移民在这个保护区内死亡。





“

不再死亡

”

称，在过去三年间，该组织在这一地区留下了约

12

万升饮用水，其中有

86%

被使用，另有一万多升被破坏。

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