马杜罗喊话美国人民：阻止特朗普 别让越战重演

委内瑞拉总统尼古拉斯 · 马杜罗 30 日发布视频，呼吁美国民众阻止特朗普政府向委内瑞拉派兵，并警告称，任何的干预都将适得其反，将导致类似越南战争那样的新灾难。

据今日俄罗斯报道，当地时间周三（ 30 日），马杜罗在社交媒体上发布了一段 4 分钟的视频，这是委内瑞拉领导人首次向美国人民直接发出信息。视频中，他敦促美国人民不要让美国政府卷入一场毫无意义且注定要失败的军事冒险之中。

马杜罗表示，美国政府不能像 2003 年入侵伊拉克那样，以拥有大规模杀伤性武器的借口入侵委内瑞拉， “ 现在他们每天都在编造谎言，编造虚假新闻来为侵略我们的国家找借口。 ”

“ 我们是一个自然资源丰富、充满活力的国家。这是事实，也是委内瑞拉不断受到攻击的原因。因此，我呼吁你们的良知和团结。 ” 马杜罗在视频中说。

马杜罗重申，美国对委内瑞拉的兴趣仅限于其丰富的自然资源。据称，委内瑞拉拥有全球最大的已探明石油储量和第四大天然气储量。马杜罗表示， “ 美国方面妄图通过在委内瑞拉煽动骚乱，来染指他国的国家财富，像对待伊拉克和利比亚那样 ” 。





马杜罗承认委内瑞拉面临着 “ 和其他任何国家一样 ” 的大量问题，并表示委内瑞拉人民可以在没有任何外部干预的情况下 “ 自己解决这些问题 ” 。

马杜罗称自己是美国历史的崇拜者，他希望理性的美国公民能够获胜，并表示美国 “ 是一个伟大的国家，比特朗普伟大得多 ”“ 我只要求尊重委内瑞拉，我需要你们的支持，以避免发生像越战那样的战争。 ”

马杜罗在 2018 年 5 月举行的大选中获胜，成功连任委内瑞拉总统。本月 10 日，马杜罗宣誓就任新一届委内瑞拉总统，但美国等一些国家以 “ 民主和人权 ” 为由，拒绝承认马杜罗的新任期，并不断扩大对委内瑞拉经济、金融和贸易的制裁。

特朗普近日发表声明，承认委内瑞拉反对派领袖瓜伊多为委

“

临时总统

”

，并称美国将继续通过经济和外交手段向委内瑞拉施压。之后，俄罗斯和土耳其等国谴责了瓜伊多的举动，并进一步表示只承认委内瑞拉现任总统马杜罗。

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