苹果服务业务取得大幅增长 股价盘后上扬6%

美国苹果公司 (Apple)(AAPL.O) 周二公布服务业务取得大幅成长，执行长库克表示中美贸易紧张关系正在缓解，这些消息帮助推高苹果股价，尽管在截至 12 月的季度 iPhone 销售下滑。





苹果表示，会计年度第二季营收很可能低于华尔街的预期，这一信号表明，苹果仍面临 iPhone 需求疲软的局面，尤其是在全球最大的智能手机市场中国。但投资者聚焦公司包括 Apple Music 和 App Store 等服务业务的成长。





“ 服务业务的数据不错，这是未来的成长引擎，人们会继续给予关注， ”Tigress Financial Partners 分析师 Ivan Feinseth 说。





苹果股价盘后上涨 6% ，报 163.50 美元。





库克表示，美国与中国的贸易紧张关系可能压制了苹果手机的销售，但这种紧张关系正在缓解。他与美国总统特朗普经常保持联系。





“ 如果你要绘制贸易紧张的图表， 1 月的贸易紧张程度明显低于 12 月， ” 库克对路透表示， “ 我对两国能够解决问题感到乐观。 ”





** 用户增加 **





苹果表示，来自 Apple Music 、 App Store 等服务的营收达到 108 亿美元，与华尔街的预期相符。服务毛利润率达到 63% 。





该公司表示，目前其自有和第三方服务的用户数量为 3.6 亿，并计划在 2020 年底前将这一数字扩大至 5 亿。该公司说，目前有 14 亿部活跃设备，比去年增加了 1 亿部，其中 9 亿部是 iPhone 。





不过，苹果计算的用户为自有服务用户和苹果装置使用者，后者使用苹果支付系统订购外部应用 (app) 或服务。苹果保有最多 30% 其经手的款项。





期内，苹果 iPhone 的收入同比下降 15% ，至 519 亿美元。库克称，中国经济疲软影响了 iPhone 在中国的销售。





他表示，苹果产品主要以美元定价，公司正在重新考虑在美国以外的市场如何为 iPhone 定价。美元定价导致 iPhone 以当地货币计价更加昂贵。





“ 看一下外汇，再特别看一下过去一年变弱的那些市场， (iPhone 手机 ) 价格涨幅明显更高， ” 库克告诉路透， “ 因此，当我们进入 1 月并对其中一些市场的宏观经济状况进行评估时，我们决定回到与当地一年前的价格更相称的水平上来，希望能够帮助这些地区的销售。 ”





** 远低于分析师预估 **





苹果称，预计截至 3 月的当前季营收介乎 550-590 亿美元之间，根据路孚特 IBES 数据，这远低于分析师平均预估的 588.3 亿美元。





在截至 12 月的假日销售季，也是苹果销售旺季，公司报告该季度营收 843 亿美元，略高于分析师平均预估的 840 亿美元。苹果曾在 1 月初警告称，该季销售将达不到 11 月给出的目标。





苹果公布 12 月当季每股盈余 (EPS) 为 4.18 美元，路孚特数据显示，分析师平均预估为 4.17 美元。





公司投资者密切追踪该公司股票回购活动，寄望其能帮助提振股价。苹果股价自去年 11 月以来已经累积下跌了超过 30% ，拱手让出了市值超过 1 万亿美元的全球最大科技公司的地位。





苹果称，在截至

12

月该季，通过派息和股票回购向股东返回

130

亿美元，远低于

9

月季度的

194

亿美元。苹果表示，其净现金流为

1,300

亿美元，高于上一季度的

1,230

亿美元。苹果曾公开表示，计划将其净现金流降至零。

(

路透社

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