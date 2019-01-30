苹果服务业务取得大幅增长 股价盘后上扬6%

美国苹果公司(Apple)(AAPL.O)周二公布服务业务取得大幅成长，执行长库克表示中美贸易紧张关系正在缓解，这些消息帮助推高苹果股价，尽管在截至12月的季度iPhone销售下滑。
苹果表示，会计年度第二季营收很可能低于华尔街的预期，这一信号表明，苹果仍面临iPhone需求疲软的局面，尤其是在全球最大的智能手机市场中国。但投资者聚焦公司包括Apple Music和App Store等服务业务的成长。
“服务业务的数据不错，这是未来的成长引擎，人们会继续给予关注，”Tigress Financial Partners分析师Ivan Feinseth说。
苹果股价盘后上涨6%，报163.50美元。
库克表示，美国与中国的贸易紧张关系可能压制了苹果手机的销售，但这种紧张关系正在缓解。他与美国总统特朗普经常保持联系。
“如果你要绘制贸易紧张的图表，1月的贸易紧张程度明显低于12月，”库克对路透表示，“我对两国能够解决问题感到乐观。”
**用户增加**
苹果表示，来自Apple Music、App Store等服务的营收达到108亿美元，与华尔街的预期相符。服务毛利润率达到63%。
该公司表示，目前其自有和第三方服务的用户数量为3.6亿，并计划在2020年底前将这一数字扩大至5亿。该公司说，目前有14亿部活跃设备，比去年增加了1亿部，其中9亿部是iPhone。
不过，苹果计算的用户为自有服务用户和苹果装置使用者，后者使用苹果支付系统订购外部应用(app)或服务。苹果保有最多30%其经手的款项。
期内，苹果iPhone的收入同比下降15%，至519亿美元。库克称，中国经济疲软影响了iPhone在中国的销售。
他表示，苹果产品主要以美元定价，公司正在重新考虑在美国以外的市场如何为iPhone定价。美元定价导致iPhone以当地货币计价更加昂贵。
“看一下外汇，再特别看一下过去一年变弱的那些市场，(iPhone手机)价格涨幅明显更高，”库克告诉路透，“因此，当我们进入1月并对其中一些市场的宏观经济状况进行评估时，我们决定回到与当地一年前的价格更相称的水平上来，希望能够帮助这些地区的销售。”
**远低于分析师预估**
苹果称，预计截至3月的当前季营收介乎550-590亿美元之间，根据路孚特IBES数据，这远低于分析师平均预估的588.3亿美元。
在截至12月的假日销售季，也是苹果销售旺季，公司报告该季度营收843亿美元，略高于分析师平均预估的840亿美元。苹果曾在1月初警告称，该季销售将达不到11月给出的目标。
苹果公布12月当季每股盈余(EPS)为4.18美元，路孚特数据显示，分析师平均预估为4.17美元。
公司投资者密切追踪该公司股票回购活动，寄望其能帮助提振股价。苹果股价自去年11月以来已经累积下跌了超过30%，拱手让出了市值超过1万亿美元的全球最大科技公司的地位。
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