亚洲股市本周开局强劲 关注中美贸易协商进展

亚洲股市周一强劲开局，因美联储立场转趋温和，且美国就业数据强劲，缓解市场对全球经济前景的严重担忧。
投资者急于看到中国市场对中国央行放宽政策的反应。中国央行上周五晚些时候宣布降准，此举将释放约1,160亿美元资金用于增加放贷。
中国官员还将于周一稍晚开始，与美国官员展开今年首次面对面贸易谈判。
美国总统特朗普周日称，与中国的贸易谈判进展良好，经济低迷让中国政府有理由朝着达成协议的方向努力。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘初上涨0.7%，澳洲股市上扬1.5%。
日股日经指数.N225大涨3.1%，部分得益于日圆回落；韩国综合股价指数.KS11攀升1.5%。E-迷你标普500指数期货升0.5%。
周五风险偏好获得巨大提振。美国就业报告显示，12月非农就业人口增加31.2万人，薪资年增长率达到3.2%。
尽管经济表现强劲，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔仍试图缓解市场对经济放缓风险的担忧，他称美联储今年在制订政策方面将保持耐心和灵活性。
市场之前在消化今年有一定降息可能性方面走得要远得多，鲍威尔在周五的讲话中对“耐心”一词的强调削弱了上述预期。
然而，联邦基金利率期货仍预示利率到12月时装饰为2.33%，当前的有效利率为2.40%。
美国两年期公债收益率从2.37%的低点上涨至2.49%，但仍低于一年期公债收益率。
鲍威尔将在周四再次发表讲话简述他的想法，同时至少还有八位美联储官员本周将发表讲话。
**“极端熊市”**
强劲的就业报告和美联储的鸽派信息，帮助道琼工业指数.DJI周五收盘上涨3.29%，标普500指数.SPX上涨3.43%，纳斯达克指数.IXIC上涨4.26%。
美银美林的分析师指出，自去年1月以来，全球股票市场已经损失了19.9万亿美元，并且在过去六周有840亿美元流出股市，创出最高流出纪录。
2,767家美国和全球企业中有2,055家处于熊市，现在或许是买进的时候了。
“我们的多空指数已落入‘极空’读数，触及了2016年6月以来的首个风险资产‘买进’讯号，”他们在研究报告中写道。
美银美林认为中国和德国股市、美国小型股、半政府债券、能源股、美元和欧元区高收益债券以及新兴市场货币会上涨。
后者已受到中美贸易谈判消息的提振，以及自上周撼动市场的“闪崩”中自然地回升。
这个影响在澳元尤其明显，澳元被市场视为新兴市场货币及中国风险的流动性替代对象。澳元兑美元AUD=D3周一上涨至0.7124美元，上周四一度低见0.6715。
日圆回吐多数近期涨幅，兑美元JPY=报在108.53日圆。上周一度高见105.25。欧元兑美元EUR=持坚于1.1409美元，美元指数略跌至96.114。
金价受益于美国升息可能性趋弱，持坚于每盎司1,283.93美元，仅略低于六个月高点。
油价开盘走强，布兰特原油上周反弹约9.3%，美国原油则上涨5.8%。
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