亚洲股市本周开局强劲 关注中美贸易协商进展

亚洲股市周一强劲开局，因美联储立场转趋温和，且美国就业数据强劲，缓解市场对全球经济前景的严重担忧。





投资者急于看到中国市场对中国央行放宽政策的反应。中国央行上周五晚些时候宣布降准，此举将释放约 1,160 亿美元资金用于增加放贷。





中国官员还将于周一稍晚开始，与美国官员展开今年首次面对面贸易谈判。





美国总统特朗普周日称，与中国的贸易谈判进展良好，经济低迷让中国政府有理由朝着达成协议的方向努力。





MSCI 明晟亚太地区 ( 除日本 ) 指数盘初上涨 0.7% ，澳洲股市上扬 1.5% 。





日股日经指数 .N225 大涨 3.1% ，部分得益于日圆回落；韩国综合股价指数 .KS11 攀升 1.5% 。 E- 迷你标普 500 指数期货升 0.5% 。





周五风险偏好获得巨大提振。美国就业报告显示， 12 月非农就业人口增加 31.2 万人，薪资年增长率达到 3.2% 。





尽管经济表现强劲，美国联邦储备委员会 ( 美联储 /FED) 主席鲍威尔仍试图缓解市场对经济放缓风险的担忧，他称美联储今年在制订政策方面将保持耐心和灵活性。

市场之前在消化今年有一定降息可能性方面走得要远得多，鲍威尔在周五的讲话中对 “ 耐心 ” 一词的强调削弱了上述预期。





然而，联邦基金利率期货仍预示利率到 12 月时装饰为 2.33% ，当前的有效利率为 2.40% 。





美国两年期公债收益率从 2.37% 的低点上涨至 2.49% ，但仍低于一年期公债收益率。





鲍威尔将在周四再次发表讲话简述他的想法，同时至少还有八位美联储官员本周将发表讲话。





**“ 极端熊市 ”**





强劲的就业报告和美联储的鸽派信息，帮助道琼工业指数 .DJI 周五收盘上涨 3.29% ，标普 500 指数 .SPX 上涨 3.43% ，纳斯达克指数 .IXIC 上涨 4.26% 。





美银美林的分析师指出，自去年 1 月以来，全球股票市场已经损失了 19.9 万亿美元，并且在过去六周有 840 亿美元流出股市，创出最高流出纪录。





2,767 家美国和全球企业中有 2,055 家处于熊市，现在或许是买进的时候了。





“ 我们的多空指数已落入 ‘ 极空 ’ 读数，触及了 2016 年 6 月以来的首个风险资产 ‘ 买进 ’ 讯号， ” 他们在研究报告中写道。





美银美林认为中国和德国股市、美国小型股、半政府债券、能源股、美元和欧元区高收益债券以及新兴市场货币会上涨。





后者已受到中美贸易谈判消息的提振，以及自上周撼动市场的 “ 闪崩 ” 中自然地回升。





这个影响在澳元尤其明显，澳元被市场视为新兴市场货币及中国风险的流动性替代对象。澳元兑美元 AUD=D3 周一上涨至 0.7124 美元，上周四一度低见 0.6715 。





日圆回吐多数近期涨幅，兑美元 JPY= 报在 108.53 日圆。上周一度高见 105.25 。欧元兑美元 EUR= 持坚于 1.1409 美元，美元指数略跌至 96.114 。





金价受益于美国升息可能性趋弱，持坚于每盎司 1,283.93 美元，仅略低于六个月高点。





油价开盘走强，布兰特原油上周反弹约 9.3% ，美国原油则上涨 5.8% 。





布兰特原油最新上涨

0.70

美元，报在每桶

57.76

美元，美国原油上涨

0.63

美元，报每桶

48.5

美元。

(

路透社

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