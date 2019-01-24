加拿大驻华大使称华为孟晚舟有充分理由反对引渡

加拿大驻华大使表示，中国华为技术有限公司首席财务长孟晚舟有 “ 强有力的论据 ” 反对被引渡到美国，部分因美国总统特朗普将该案政治化的言论。





周三播出的加拿大驻华大使麦家廉的上述言论，是加拿大官员迄今最明确的表态，表明孟晚舟可能不会被引渡到美国。





在加拿大广播公司 (Canadian Broadcasting Corp) 播出的一小段讲话中，麦家廉表示，孟晚舟有 “ 支持她的充分的论据 ” ，第一个论据是 “ 特朗普在讲话中表示可能会在她的案件中有政治介入 ” 。





特朗普上月对路透表示，他有可能介入孟晚舟案，如果这符合国家安全利益或有助于与中国达成贸易协议。加拿大外交部长弗理兰 (Chrystia Freeland) 迅速警告华盛顿不要将引渡案件政治化。





麦家廉还表示，引渡 “ 不会是令人满意的结果 ” ，这一表态可能激怒特朗普政府。特朗普政府与加拿大总理特鲁多领导的自由党政府关系有些冷淡。





麦家廉周二用英文发表的上述言论可能令加拿大政府有些尴尬。加拿大政府主张，基于司法独立，政府不能干预此案。





特鲁多周三回避了有关此案的问题，他在萨斯喀彻温省对记者称，根据加拿大法律，孟晚舟将有机会进行强有力的抗辩。





加拿大今年 10 月选举时，自由党料将面临反对党保守党的严峻挑战，保守党称麦家廉的动作引发了 “ 政治干预质疑 ” 。





加拿大前驻华大使马大维 (David Mulroney) 在推文中说，麦家廉的言论 “ 几乎让人无法理解。 ”





** 可能的选项 **





麦家廉说，加拿大没有像美国那样对伊朗实施同样的制裁。





“ 加拿大没有参与这些对伊朗的制裁。因此，我认为她 ( 孟晚舟 ) 可以在法官面前提出一些有力的论据。 ” 麦家廉表示。





美国司法部必须在 1 月 30 日前提出正式引渡请求，加拿大官员将在一个月内决定是否有必要举行引渡聆讯。法律专家表示，他们预计将举行聆讯。





“ 加拿大遵守它的国际司法承诺，包括履行加国与美国之间的引渡条约， ” 弗理兰的发言人 Adam Austen 在电邮中称。





麦家廉认为，解决此案有三种可能的选项。一是引渡孟晚舟，他说这 “ 不会是令人愉快的结局，而且可能会耗时数年。 ” 孟晚舟可以针对引渡提出上诉。





第二个选项是美国与中国达成交易，放弃引渡要求。第三个选项则是由加拿大法院以美方的要求毫无依据为由释放孟晚舟。





麦家廉现年

68

岁，担任过自由党政府内阁阁员，曾经以心直口快的言论引发新闻话题。

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路透社

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