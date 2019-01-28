美国总统特朗普的助手Stone被捕 被指控向国会提供虚假陈述

美国总统特朗普的长期助手 Roger Stone 周五遭到逮捕，理由是他在 2016 年大选期间利用失窃电邮打击民主党竞选对手这件事上，向国会提供虚假陈述。这是特别检察官穆勒 (Robert Mueller) 调查竞选操纵案以来又一名被捕的人士。





现年 66 岁的 Stone 在大批联邦调查局人员突然搜查其劳德代尔堡住处的数小时后，宣称自己是无辜的。





穆勒负责的 “ 通俄门 ” 调查已逮捕多人， Stone 是与特朗普关系最为密切的被指控者之一。





穆勒在法院文件中表示， Stone 向特朗普竞选团队中多名成员透露了他预先知道的消息，即维基解密准备公开一些民主党高层的电子邮件。





一些政治分析师认为，这些电邮突显出民主党人士之间的分歧，给特朗普意外击败民主党候选人希拉里 · 克林顿帮了大忙。





这些指控是特别检察官穆勒的调查小组首度公开将特朗普竞选团队与维基解密扯上关系，在民主党掌控的新一届众议院打算加强对特朗普调查之际，这让特朗普面临的压力倍增。





“ 我国史上最大的政治迫害！没有勾结！ ” 特朗普在 Stone 被捕后发表推文表示，对穆勒的调查表达一贯的谴责。





Stone 遭控七项刑事罪名，包括妨碍正式程序、干扰证人以及虚假陈述。他将于周二在华盛顿被联邦法庭传讯。





起诉文件包括特朗普多名助手遭控从事可疑活动的新细节，其中包括特朗普团队一名高级选战人员 “ 就 ( 维基解密 ) 释出更多 ( 与希拉里 · 克林顿阵营相关的 ) 内容与其他具破坏力信息，受命与 Stone 接触 ” 的事件。





文件并未清楚表明是谁对高级选战人员下达了上述命令，但提出了特朗普亲自下令的可能性。





穆勒发言人

Peter Carr

对于何人发出了那项命令不予置评。白宫方面并未立即对置评要求做出回应。

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路透社

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