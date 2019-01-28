中国和美国等76个WTO成员推动制订电子商务新规则

中国、美国、欧盟和日本等世界贸易组织 (WTO) 的 76 个成员周五同意启动有关电子商务规则的磋商。全球电子商务呈现爆炸性增长，但 WTO 却缺乏相关的规则，这些成员感觉不能再等下去了。





正与美国打贸易战的中国暗示有条件地支持这个倡议，但表示也应当考虑发展中国家的需求。这可能让美国不满。





电子商务，即商品和服务的在线交易，已经成为全球经济的一个巨大组成部分。据一份 WTO 报告估算， 2016 年全球电子商务总价值为 27.7 万亿美元，其中有近 24 万亿美元是企业对企业电子商务 (B2B) 交易。





这次达沃斯世界经济论坛期间， 76 个国家和地区的谈判代表周五同意制定出一个谈判日程，他们希望今年启动制定新的电子商务规则的谈判。





“ 我已经说过很长时间，对于今天推动全球经济增长的这种现象，到 2018 年仍没有进行更深入、更有效的磋商，这是不可接受的， ”WTO 总干事阿泽维多表示。





“ 中国当初不是原始签署国，但现在是。他们已确认有意就电子商务展开磋商。我认为这是令人乐见的发展， ” 他在达沃斯ㄧ场简报会中说。





日本经济产业大臣世耕弘成说，日方希望利用今年担任 20 国集团 (G20) 轮值主席国的机会协助加快磋商。





“ 目前的 WTO 规则并不符合 21 世纪的需要，从其缺乏可靠的电子商务规则就可见ㄧ斑， ” 世耕弘成在另ㄧ场简报会中说。





** 中国有微辞，印度缺席 **





中国驻 WTO 大使张向晨表示，该项关于电子商务的联合声明原可以起草得更好，但中国仍愿意予以支持。





不过，中方认为应该 “ 尊重发展中成员的合理诉求，在技术进步、商业发展与各成员合理的公共政策目标之间实现平衡，通过平等协商达成各方都能接受的成果。 ” 这样的呼吁可能增加中国与美国摩擦。美方称， WTO 应停止给予中国等自称 “ 发展中国家 ” 享有特殊待遇。





另一个亚洲大国印度则未加入倡议。印方稍早前表示， WTO 在进入新领域之前，应该先完成停滞中的、以发展为取向的 “ 多哈回合谈判 ” 。





阿泽维多说，

“

贸易关系紧张不仅仅对多边贸易体制构成威胁，对整个国际社会也造成威胁，

”

阿泽维多说。

“

风险切实存在。肯定对经济会有影响。

”(

路透社

)

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