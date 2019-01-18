特朗普的复仇 不让民主党议长搭军机出访





美国联邦政府关门运作进入第 27 天，总统特朗普和民主党彼此仍对预算僵持不下。在民主党籍众院议长裴洛西提议特朗普延后发表国情咨文后，特朗普也予以反击，不准裴洛西搭军机出访。





特朗普昨日向裴洛西（ Nancy Pelosi ）发公函表示，由于政府关门问题未解，他将不会允许裴洛西搭军机出访海外。他在信件中写着：“在 80 万美国公务员拿不到薪水的情况下，我相信您一定会同意，暂缓这趟公关之旅的决定是适当的。”





裴洛西原订与其他国会议员周四下午出发，前往布鲁塞尔、埃及及阿富汗访问 7 天。根据福斯新闻报导，美国空军为议员访问团准备的接驳车都已停在国会外等待，但就在议员上车前一刻，特朗普把给裴洛西的信公告周知。





根据惯例，美国众院议长通常会搭军机前往海外。但因特朗普是三军总司令，因此他有权决定是否让议长使用军机。白宫发言人表示，特朗普延后佩洛西使用军机的权力，并称她仍可如期出发，但需要乘坐商业客机。





裴洛西周三曾致函特朗普，提出若本周内仍未解决政府关门困境，建议他延后本月 29 日发表国情咨文，或以书面形式发表。媒体分析，特朗普拒绝让裴洛西使用军机就是为了报复她不让他发表国情咨文。





另一方面，特朗普政府周四晚间宣布，因为政府关门影响，决定取消前往世界经济论坛（ WEF ）代表团行程。

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