美国植物人女子怀孕生子 护理中心负责人引咎辞职

美国亚利桑那州凤凰城一名植物人女子于上个月 29 日产子，警方认定此为一起性侵事件并对此展开相关调查，女子所在的护理中心负责人日前因此事引咎辞职。





据英国广播公司（ BBC ）报道，女子所在的护理中心名为大庄园护理中心（音译， Hacienda HealthCare ），日前该护理中心董事会批准了执行总裁比尔 · 提蒙斯（ Bill Timmons ）的辞职申请。护理中心董事会副执行总裁加里 · 奥尔曼（ Gary Orman ）说， “ 将对这起事情进行全面解释。同时，我们将竭尽全力确保每一位患者和员工的安全。 ”

护理中心同时表示，愿配合警方接受调查。亚利桑那州卫生服务部已派出检查员对该诊所的患者进行检查，并 “ 加强了相关安全措施 ” 。

报道称，该女子十余年前溺水后陷入昏迷，如今已经在大庄园护理中心接受了至少 10 年治疗，需要全天候的护理。

一位匿名者告诉哥伦比亚广播公司凤凰城分台： “ 据我所知，她因为临盆的疼痛而喊叫时人们并不明所以。在她分娩之前，没有一个工作人员知道她怀孕了。 ”

凤凰城警方发言人表示，这起事件目前正在调查中，但警方拒绝透露案件细节。据悉，护理中心日前草拟了一项新规，男性必须由一名女性陪同才可进入女病人的房间。

Twitter

sgnypost





