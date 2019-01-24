加拿大驻华大使：习近平非常愤怒





加拿大驻中国大使麦家廉（ John McCallum ）周二（ 22 日）接受中国传媒访问，提到华为副董事长孟晚舟被捕一事，称知道中国国家主席习近平对此非常愤怒，也许是因为华为是中国国家的龙头企业，并指孟晚舟有强力理据可避免引渡到美国。不过，对于麦家廉的言论，加拿大前驻华大使马大维形容，令人震惊。





麦家廉接受渥太华华语报刊访问，主要围绕华为公司副董事长孟晚舟事件。他表示，不知道中国对孟晚舟一案反应如此剧烈，但知道主席习近平对此事非常气愤，因此其他中国官员亦有同样立场。他认为，可能是因为华为是中国国家龙头企业。





麦家廉并指，孟晚舟有强力理由阻止被引渡到美国，其中一个理据是，美国总统特朗普曾政治评论案件。他称特朗普曾表示，为了同中国达成贸易协议，可介入孟晚舟案件，令外界以为案件已经政治化，影响法治及司法独立。此外，该案是否涉及治外法权问题；和她的案件涉及的对伊朗制裁的问题，加拿大并没有签署对伊制裁协议。





麦家廉认为，这些都是有力的论证，可以让法官做出是否引渡的正确裁决。至于这些过程，加拿大政府都不会参与，完全走法律程序。之后如有必要，司法部长才可能对此进行审议。他认为，如果孟晚舟被引渡到美国，将是一个不愉快结果。









不过，加拿大前驻华大使马大维批评，指渥太华政府强调有关事件交由司法部门独立决定，麦家廉的言论有引导法院判决之嫌，认为非常不恰当，并为加拿大的法治制度带来倒退。（星岛日报）





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