马杜罗宣布与美断交 蓬佩奥称其无权决定

委内瑞拉总统马杜罗宣布与美国断绝外交关系，要求美国大使馆人员在 72 小时之内离境。不过，美国国务卿蓬佩奥说马杜罗已经无权这样做。





马杜罗星期三宣布与美国断交前几小时，美国总统特朗普星期三承认胡安 · 瓜伊多 (Juan Guaido) 为委内瑞拉临时领导人，并向马杜罗发出严厉警告。





特朗普总统表示，如果委内瑞拉不能和平过渡到民主， “ 我们目前没有做任何考虑，但所有的选项都摆在桌面上 ” 。





特朗普总统发表这一声明前不久，委内瑞拉反对派领导人胡安 · 瓜伊多在星期三举行的反对马杜罗大规模抗议示威活动中宣布自己为总统。





特朗普总统在一份声明中表示： “ 今天，我正式承认委内瑞拉国民议会主席胡安 · 瓜伊多为委内瑞拉临时总统。 ”





美国国务卿蓬佩奥对马杜罗宣布与美国断交做出回应说，马杜罗已经无权这样做。他在一份声明中说： “ 美国不承认马杜罗政权是委内瑞拉的政府。因此，美国不认为前总统马杜罗有断绝外交关系的法律权力。 ”





白宫官员强调，如果马杜罗暴力镇压抗议者或是对瓜伊多采取行动，特朗普政府也不排除做出反应的任何方式，包括海上封锁或其它军事回应。





华盛顿很可能立即采取的行动是加大对马杜罗政府成员的制裁。





特朗普政府的一名高级官员称 :“ 在我们的制裁措施中，现在所做的不过是刚刚开始。 ”





如果本周卡拉卡斯的政治局势恶化，特朗普政府还可能对委内瑞拉石油业实施新的制裁。





此外，华盛顿还会直接向马杜罗施加压力，要求他放弃总统职位。马杜罗去年再次当选总统后，受到了国际社会越来越多的批评。马杜罗的连任被广泛视为非法。





美国国务卿蓬佩奥在一份声明中说： “ 美国呼吁马杜罗下台，让位给反映委内瑞拉民意的合法领导人。 ”





美国还希望其它国家承认瓜伊多。加拿大和新成立的 “ 利马集团 ”14 个成员中的 11 个已经表示要承认瓜伊多。利马集团中的圭亚那、圣卢西亚和墨西哥没有采取行动，墨西哥表示，正在分析委内瑞拉的局势。





加拿大说，它将承认瓜伊多。欧盟没有直接宣布支持瓜伊多。欧洲理事会主席塔斯克在推特上说： “ 与马杜罗不同，包括瓜伊多在内的国民议会拥有委内瑞拉公民的民主授权。 ”





玻利维亚说， “ 帝国主义魔爪再次（在南美洲）试图扼杀民主和自决之际 ” ，它将 “ 坚决与委内瑞拉人民和马杜罗团结一致 ” 。





古巴总统米格尔

·

迪亚斯－卡内尔也在推特上发文支持马杜罗。（美国之音）

Twitter

sgnypost





