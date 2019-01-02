美一海军陆战队员在军营中弹身亡 已是6年内第3起

据美国《华盛顿邮报》 1 月 1 日报道，美国一名海军陆战队员 1 日上午在华盛顿东南部国会山的海军陆战队军营内中弹身亡，华盛顿特区警方对此正展开调查。

据两名了解调查情况的官员表示，这名海军陆战队员似乎是被另一名海军陆战队员的武器意外击中而死。目前调查仍处于初级阶段。目前尚无人员遭捕，警方将此案归类为 “ 死亡调查 ” ，这表明，至少在目前，调查人员不相信此案为犯罪案件。海军陆战队女发言人麦克法登（ Colleen McFadden ）上将说，她只能证实受害者没有 “ 自杀 ” 。





受害者年龄约 20 岁出头。警方的一份报告显示，这名海军陆战队员大约在当天早上 5 点 05 分被枪击中， 5 点 59 分在附近一家医院内死亡。

在该军营发表的一份声明中，指挥官唐 • 托米奇（ Don Tomich ）上校表示，海军陆战队的官员们正在照顾受害者的家人和朋友。该声明证实了这名海军陆战队员已经死亡，但没有提供死者的年龄、执行的任务或者枪击发生的确切位置等具体的信息。据报道，该军营建于 1801 年，是目前美国现有的海军陆战队军营中最古老的一处。该军营的士兵除了执行典礼仪式任务外，也执行安全任务。

据报道，

1

日发生的枪击事件是六年来至少第三次营地内有海军陆战队士兵中枪事件。

2018

年

6

月，海军陆战队指挥官家中的一名海军陆战队站岗士兵自己射中了自己但未死亡。当时官员称事故原因是士兵不小心发射了武器。

2013

年，一名来自南达科他州的

19

岁海军陆战队员头部中弹身亡，主管部门表示是因为他不小心开枪射中了自己。

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