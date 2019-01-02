比尔·盖茨：深信核能会像疫苗一样产生革命性影响

2018 年底，盖茨先生第三次接受《中国核工业》杂志专访。专访中，他提出了很多核能发展的创新理念，比如要保证核能在无碳发电中的地位；比如核电不能只盯着生活和商业用电，重点应放在交通和工业用电等。我们精选了专访中的独到观点。

1 。对我来说，能够在核能等迷人的领域工作是一种幸运。我与很多才华横溢的人合作，研究那些能够产生巨大影响的想法。

2 。 现在真正让我全心全意地扑在上面的是比尔及梅琳达 · 盖茨基金会和泰拉能源的工作。这些工作有一个共同点，就是都能有机会去解决人类目前面临的一些紧迫挑战。

3 。 我们致力于提供所有人都能享受到的便宜、可靠的电力能源。我相信这项技术会像软件和疫苗一样产生革命性的影响。

4 。更多地利用核能和可再生能源等清洁能源来发电阻止全球气候变化，需要个人和公共部门共同努力，开发和部署这些能源。

5 。 全球核能事业不断发展，对应对全球气候变化，创造增长、发展的机遇非常重要。

6 。 先进的计算机技术和现代工程工具已经克服了那些曾经阻止核能发挥其全部潜力的困难。

7 。 由于新的设计能够减少核废物和简化燃料循环的过程，核能的部署将会更快。

8 。 美国优先保证核能在无碳发电中的地位。许多国家的电价还没有包含空气污染以及气候变化带来的额外成本。

9 。 居民用电和商业用电仅占我们总能源消耗的三分之一左右，交通和工业过程消耗了另外三分之二能源。核能的另一个巨大潜力就是它在工业过程中减少碳排放的能力。

10 。 中国迅速增长的对清洁能源的需求，使它成为未来新项目最具吸引力的市场。

专访比尔 · 盖茨：

拥抱核能，应对全球气候变化

记者：您曾作为微软公司联合创始人享誉世界，但近十年来更多的人开始了解您是作为泰拉能源主席的身份。由于您在能源领域的努力，去年您还获得了中国工程院外籍院士的头衔。从计算机跨界到能源，您如何看待这两种身份的转变？

盖茨先生：对我来说，能够在许多迷人的领域工作是一种幸运。在这些领域，我与很多才华横溢的人合作，研究那些能够产生巨大影响的想法。

当我在微软工作时，我和我的团队热衷于开发很棒的软件，这些软件授予人们使用。现在我依然会参与微软的一些工作，但是真正让我全心全意地扑在上面的是比尔及梅琳达 · 盖茨基金会和泰拉能源的工作。这些工作有一个共同点，就是都能有机会去解决人类目前面临的一些紧迫挑战。比如，通过泰拉能源，我们致力于提供所有人都能享受到的便宜、可靠的电力能源。我相信这项技术会像软件和疫苗一样产生革命性的影响。

记者：您曾在很多场合公开表示，发展核能是解决人类能源问题最清洁有效的一种方式，您也以实际行动支持了这一想法。那么，现今您如何看待核能的地位及其发展潜力？

盖茨先生：联合国政府间气候变化专门委员会（ IPCC ）在其最新的报告中，呼吁减少全球碳排放量。我们需要减少碳排放来阻止全球气候变化。实现这一目标的一个关键路径就是更多地利用核能和可再生能源等清洁能源来发电。这也需要个人和公共部门共同努力，开发和部署这些能源。

过去 60 年里，核能之所以能发挥如此重要的作用，很大程度上得益于国际合作。正是因为国际合作，目前全世界有 10000 多家医院在使用医用同位素； 30 个国家建造了 400 多座在运的核反应堆和 245 座正在运行的研究用反应堆。全球核能事业不断发展，对应对全球气候变化，创造增长、发展的机遇非常重要。

记者：要实现核电的进一步发展，您觉得整个行业还面临哪些方面的挑战？如何看待和实现核电的全球发展？

盖茨先生：目前很多国家正在部署先进的核技术。包括中国、印度和阿联酋在内的 17 个国家正在开工建设新的核电机组。

我乐观地认为，像泰拉能源行波堆这样先进的核能技术将有助于消除公众对核能安全性的一些担忧。先进的计算机技术和现代工程工具已经克服了那些曾经阻止核能发挥其全部潜力的困难，由于新的设计能够减少核废物和简化燃料循环的过程，核能的部署将会更快。





机构如何为出售的电力定价，也将影响世界某些地区核能的未来。美国目前优先保证核能在无碳发电中的地位。许多市场的电价还没有包含空气污染以及气候变化带来的额外成本。

核能的另一个巨大潜力就是它在工业过程中减少碳排放的能力。居民用电和商业用电仅占我们总能源消耗的三分之一左右，交通和工业过程消耗了另外三分之二能源。

记者：此次您参加中国国际进口博览会还做了主旨发言，是否可以谈一谈您此行的一些想法？今年中国已经陆续实现三代核电技术 AP1000 、 EPR 并网发电，您如何看待中国核电的发展前景？

盖茨先生：整个世界需要向着接近零温室气体排放的目标迈进，我认为核能将在这个过程中扮演关键角色。

IPCC

最近的一份报告提到，如果我们要避免气候变化的最坏后果，核能必须发挥更大的作用。中国迅速增长的对清洁能源的需求，使它成为未来新项目最具吸引力的市场。

Twitter

sgnypost





