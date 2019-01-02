马哈迪转变口风称是北京好朋友 中资项目或起死回生

马来西亚新首相马哈蒂尔上台后喊停数个中资项目，被指“亲日反中”，但马哈蒂尔近日在采访中驳斥了这种说法，称他是中国的好朋友。
他在采访中表示，“他们问我，你觉得中国怎么样？我告诉他们，马来西亚一直与中国保持联系，有贸易往来，我们一直对中国友善。”
《联合早报》2019年1月1日报道称，马哈迪说，当年葡萄牙从遥远的8,000英里外来到这里，两年后就殖民我们。中国与我们在一起很久了，但没有殖民我们。马来西亚有很多中国人，若他们要殖民我们是可以的，但我们不曾被中国殖民。“所以，应该怕谁？中国还是欧洲？”
“此前，在中国的普通中国人认识我，他们认为我是中国的好朋友。只是因为马来西亚政府要求检讨东海岸铁路计划（ECRL）和取消沙巴和马六甲天然气管道计划，就说我不友善？”
他表示，“中国政府了解，我们面对严峻的财务问题，他们了解啦，我告诉他们，我们负担不起。这不是因为我们不要，而是首先这是个很坏的计划，以及我们没有能力负担。”
此外，报道称，他还说，如果中国同意，政府可能以缩小东铁项目规模来继续这项工程。他表示，目前双方仍在谈判东铁计划，至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。“我们正尝试做的是，确保中方不会亏钱，但我们不需要花费太多的钱。”
他强调，马来西亚政府正面对两难局面，一是若终止计划，政府必须向中国做出天文数字的赔偿，二是政府面对财政窘境难以执行计划。（多维新闻）
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