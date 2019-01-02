马哈迪转变口风称是北京好朋友 中资项目或起死回生

马来西亚新首相马哈蒂尔上台后喊停数个中资项目，被指 “ 亲日反中 ” ，但马哈蒂尔近日在采访中驳斥了这种说法，称他是中国的好朋友。





马来西亚首相马哈蒂尔（

Mokhzani Mahathir

）近日在接受《星洲日报》专访时，当他听到有人指他因为多次访问日本和重新检讨与中国合作的大型计划，被认为是

“

亲日反中

”

的问题时，不经意地笑了起来。他说，他曾多次面向世界各国捍卫中国，包括他在日本出席日本的论坛时，同样捍卫中国，为中国讲话。





他在采访中表示，

“

他们问我，你觉得中国怎么样？我告诉他们，马来西亚一直与中国保持联系，有贸易往来，我们一直对中国友善。

”





《联合早报》

2019

年

1

月

1

日报道称，马哈迪说，当年葡萄牙从遥远的

8,000

英里外来到这里，两年后就殖民我们。中国与我们在一起很久了，但没有殖民我们。马来西亚有很多中国人，若他们要殖民我们是可以的，但我们不曾被中国殖民。

“

所以，应该怕谁？中国还是欧洲？

”





“

此前，在中国的普通中国人认识我，他们认为我是中国的好朋友。只是因为马来西亚政府要求检讨东海岸铁路计划（

ECRL

）和取消沙巴和马六甲天然气管道计划，就说我不友善？

”





他表示，

“

中国政府了解，我们面对严峻的财务问题，他们了解啦，我告诉他们，我们负担不起。这不是因为我们不要，而是首先这是个很坏的计划，以及我们没有能力负担。

”





此外，报道称，他还说，如果中国同意，政府可能以缩小东铁项目规模来继续这项工程。他表示，目前双方仍在谈判东铁计划，至今仍未找到良好的解决方案，双方并无设下谈判期限。

“

我们正尝试做的是，确保中方不会亏钱，但我们不需要花费太多的钱。

”





他强调，马来西亚政府正面对两难局面，一是若终止计划，政府必须向中国做出天文数字的赔偿，二是政府面对财政窘境难以执行计划。（多维新闻）

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