特雷莎·梅的英退协议在议会投票中惨败 英国徘徊在十字路口

英国议员周二以压倒性优势否决了首相特雷莎·梅的脱欧协议，此举将引发政治动荡，可能导致英国无序退欧，甚至逆转2016年的脱欧决定。
议会以432票反对，202票支持的结果否决了特雷莎·梅的退欧协议，这是英国近代史上政府在议会遭遇的最重大失败。多位她本党的议员——包括脱欧派和留欧派——也加入到投票反对退欧协议的阵营中。
反对党工党领袖科尔宾立即呼吁在24小时内对特雷莎·梅的政府进行不信任投票。
随着3月29日脱欧的法定日期的临近，英国目前深陷半个世纪以来最严重的政治危机之中，该国正努力解决如何、甚至是否退出1973年加入的欧洲一体化计划的问题。
特雷莎·梅的此次惨败是自1864年以来英国议会首次否决一项条约，标志着两年来她一直在推行的友好分手策略的失败，按照她的计划，英国将在3月29日退欧后继续与欧盟保持密切关系。
“议会显然不支持这项协议，但今晚的投票结果并没有告诉我们它支持什么，”特雷莎·梅在结果公布后不久对议会表示。
“我们需要确认本届政府是否仍然受到议会的信任。”特雷莎·梅称。
特雷莎·梅表示，议会已经表态，政府也已经听到。支持她的少数党政府并曾表示将反对该协议的北爱尔兰民主联盟党(DUP)表示，仍将在不信任投票中支持特雷莎·梅。
欧盟表示，退欧协议仍然是确保有序退出欧盟的最佳和唯一途径。
“英国退欧协议基本上已死，”伦敦国王学院的欧洲政治与外交事务教授Anand Menon表示。
“欧盟和英国议员将认为这项协议已经死亡，因此英国将没有脱欧政策，也没有可行的替代脱欧政策，”Menon说。
**英国处在十字路口**
自2016年6月英国以52%对48%的公投结果决定退出欧盟以来，对于如何退出二战后由法国和德国打造的欧洲一体化计划，英国政界一直争论不休。
尽管英国国内在欧盟成员国身份问题上存在分歧，但大多数人认同，这一全球第五大经济体正处在十字路口，在退欧问题上做出的选择将影响英国未来几代的繁荣。
投票前，特雷莎·梅曾警告支持退欧的议员们，如果她的计划遭否决，英国不退欧的可能性要大于无协议退欧的可能性。
她还警告保守党同僚，不要让反对党工党抢走了退欧控制权。
支持英国留在欧盟的人士认为，英国退欧是一个巨大的错误，将削弱西方，破坏英国作为稳定投资目的地的声誉，并逐步动摇伦敦作为全球金融中心的地位。
许多反对退欧的人寄望，特雷莎·梅的失败最终将导致英国就欧盟成员国地位举行另一场公投，但退欧派人士表示，违背1,740万投票支持英国退欧的选民的意愿，可能会让很多选民变得激进。
脱欧支持者将脱欧视为脱离欧盟的一种方式，他们认为欧盟过于官僚，而且与21世纪主要经济强国美国和中国的差距越来越大。
**“唯一积极解决方案是英国留欧”**
英国议会投票结果公布后，欧洲理事会主席图斯克表示，在英国议会断然否决了首相特雷莎·梅协商的退欧协议后，唯一积极的解决方案是英国留在欧盟。
“如果达成协议是不可能的，没有人希望无协议退欧，那么谁最终会有勇气说出唯一积极的解决方案是什么?”图斯克在投票后发推特称。
欧盟执委会主席容克则称，欧盟将加强准备，应对英国在无协议的情况下退出欧盟的局面。
容克在一份声明中表示:“随着今晚的投票，英国无序退欧的风险增加了。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost