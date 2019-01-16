特雷莎·梅的英退协议在议会投票中惨败 英国徘徊在十字路口

英国议员周二以压倒性优势否决了首相特雷莎 · 梅的脱欧协议，此举将引发政治动荡，可能导致英国无序退欧，甚至逆转 2016 年的脱欧决定。





议会以 432 票反对， 202 票支持的结果否决了特雷莎 · 梅的退欧协议，这是英国近代史上政府在议会遭遇的最重大失败。多位她本党的议员 —— 包括脱欧派和留欧派 —— 也加入到投票反对退欧协议的阵营中。





反对党工党领袖科尔宾立即呼吁在 24 小时内对特雷莎 · 梅的政府进行不信任投票。

随着 3 月 29 日脱欧的法定日期的临近，英国目前深陷半个世纪以来最严重的政治危机之中，该国正努力解决如何、甚至是否退出 1973 年加入的欧洲一体化计划的问题。





特雷莎 · 梅的此次惨败是自 1864 年以来英国议会首次否决一项条约，标志着两年来她一直在推行的友好分手策略的失败，按照她的计划，英国将在 3 月 29 日退欧后继续与欧盟保持密切关系。





“ 议会显然不支持这项协议，但今晚的投票结果并没有告诉我们它支持什么， ” 特雷莎 · 梅在结果公布后不久对议会表示。





“ 我们需要确认本届政府是否仍然受到议会的信任。 ” 特雷莎 · 梅称。





特雷莎 · 梅表示，议会已经表态，政府也已经听到。支持她的少数党政府并曾表示将反对该协议的北爱尔兰民主联盟党 (DUP) 表示，仍将在不信任投票中支持特雷莎 · 梅。

欧盟表示，退欧协议仍然是确保有序退出欧盟的最佳和唯一途径。

“ 英国退欧协议基本上已死， ” 伦敦国王学院的欧洲政治与外交事务教授 Anand Menon 表示。

“ 欧盟和英国议员将认为这项协议已经死亡，因此英国将没有脱欧政策，也没有可行的替代脱欧政策， ”Menon 说。

** 英国处在十字路口 **

自 2016 年 6 月英国以 52% 对 48% 的公投结果决定退出欧盟以来，对于如何退出二战后由法国和德国打造的欧洲一体化计划，英国政界一直争论不休。





尽管英国国内在欧盟成员国身份问题上存在分歧，但大多数人认同，这一全球第五大经济体正处在十字路口，在退欧问题上做出的选择将影响英国未来几代的繁荣。





投票前，特雷莎 · 梅曾警告支持退欧的议员们，如果她的计划遭否决，英国不退欧的可能性要大于无协议退欧的可能性。





她还警告保守党同僚，不要让反对党工党抢走了退欧控制权。





支持英国留在欧盟的人士认为，英国退欧是一个巨大的错误，将削弱西方，破坏英国作为稳定投资目的地的声誉，并逐步动摇伦敦作为全球金融中心的地位。





许多反对退欧的人寄望，特雷莎 · 梅的失败最终将导致英国就欧盟成员国地位举行另一场公投，但退欧派人士表示，违背 1,740 万投票支持英国退欧的选民的意愿，可能会让很多选民变得激进。





脱欧支持者将脱欧视为脱离欧盟的一种方式，他们认为欧盟过于官僚，而且与 21 世纪主要经济强国美国和中国的差距越来越大。





**“ 唯一积极解决方案是英国留欧 ”**





英国议会投票结果公布后，欧洲理事会主席图斯克表示，在英国议会断然否决了首相特雷莎 · 梅协商的退欧协议后，唯一积极的解决方案是英国留在欧盟。





“ 如果达成协议是不可能的，没有人希望无协议退欧，那么谁最终会有勇气说出唯一积极的解决方案是什么 ?” 图斯克在投票后发推特称。





欧盟执委会主席容克则称，欧盟将加强准备，应对英国在无协议的情况下退出欧盟的局面。





容克在一份声明中表示 :“ 随着今晚的投票，英国无序退欧的风险增加了。 ”





他表示

:“

尽管我们不希望发生这种情况，但欧盟执委会将继续开展应急工作，帮助确保欧盟做好充分准备。

”(

路透社

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