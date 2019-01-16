港前特首曾荫权公职人员行为失当罪刑满获释

香港历史上首位被起诉并被定罪入狱的最高官员、前特首曾荫权 1 月 15 日刑满获释。此前，曾荫权 1 月 11 日在监狱报称身体不适，被送往香港玛丽医院住院至星期二从医院出狱。





据港媒报道，现年 74 岁的曾荫权获释后表示，可以回家和家人团聚过正常、希望是宁静的退休生活。对于终审上诉，曾荫权表示，作为香港人，在香港的法治环境，寻求公义和清白是要坚持的。





在被媒体问到如何评论港府律政司对现任全国政协副主席、前特首梁振英涉嫌不当收取澳大利亚 UGL 公司款项事件不作检控时，曾荫权表示，不想做比较，以免勾起过去内心的愤怒及一些怨恨。





已经卸任的曾荫权 2015 年 10 月被廉政公署起诉两项公职人员行为失当罪及一项收受利益罪。 2017 年 2 月，高等法院陪审团裁决曾荫权一项公职人员行为失当罪成立，判监 20 个月。曾荫权的另一项失当罪名不成立。至于收受利益罪，由于高院陪审团先后两次未能作出裁决，控方放弃再审。曾荫权就公职人员行为失当罪提出上诉。





上诉庭 2018 年 4 月处理上诉申请，同年 7 月驳回曾荫权就定罪提出的上诉，但将其刑期由 20 个月减至 12 个月。





曾荫权

2018

年

12

月

20

日直接向终审法院提出上诉申请，终院接受，预定今年

5

月

14

日开庭审理。（美国之音）

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