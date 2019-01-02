比去年增八成 金正恩新年贺词38次提到“经济”

昨天（1日），朝鲜最高领导人金正恩发表新年贺词，他回顾了去年朝鲜经济社会发展取得的成就，并就今年各行业领域的建设发展提出目标和要求。对外关系方面，也释放一系列积极信号，引发国际社会普遍关注。
韩国媒体《京乡新闻》1日点评说，金正恩“从头到尾都在大谈发展经济”。他的贺词里，使用最多的词语是“经济”，先后提到38次，较去年的21次增加81%。此外，“国防”仅提到4次，“军队”提到3次，而去年贺词中关于“核武力”的表述则没有出现。
值得关注的是，贺词中就连涉军的部分，也同“经济建设”的话题联系起来。比如，金正恩强调，“军工部门要加紧国防工业的主体化、现代化，并积极支援经济建设。”
报道分析认为，朝鲜2016年起推动实施国家经济发展五年战略，2019年，正值五年战略的第四个年头，朝鲜有意动员全国力量，集中发展经济。
而且，去年朝鲜宣布经济与核力量建设并举的战略路线已经完成，并提出集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线。金正恩的表述，也是顺势之举。
由于对朝制裁短时间难以缓和，所以贺词中也多次强调“自立经济”和“自力更生”。比如，金正恩提到，“要进一步加强社会主义自立经济的威力。”他还在贺词结尾说，“过去一年里，我们在严酷的经济封锁和制裁中，相信自己的力量，用自己的双手，开拓自己的前途，获得飞跃发展。”
《京乡新闻》还指出，贺词在对2019年经济建设的规划中，各行业领域均有所提及，其中电力短缺问题依然突出，金正恩将其定义为经济建设中“最重要、最迫切的问题之一”。
此外，“保障企业灵活进行经营活动”的表述，在朝鲜新年贺词中也是首次提出。分析人士称，目前朝鲜正在推动向企业移交自主经营权，上面的表述，展示朝鲜有意进一步强化企业的自律性。
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