比去年增八成 金正恩新年贺词38次提到“经济”

昨天（ 1 日），朝鲜最高领导人金正恩发表新年贺词，他回顾了去年朝鲜经济社会发展取得的成就，并就今年各行业领域的建设发展提出目标和要求。对外关系方面，也释放一系列积极信号，引发国际社会普遍关注。





韩国媒体《京乡新闻》 1 日点评说，金正恩 “ 从头到尾都在大谈发展经济 ” 。他的贺词里，使用最多的词语是 “ 经济 ” ，先后提到 38 次，较去年的 21 次增加 81% 。此外， “ 国防 ” 仅提到 4 次， “ 军队 ” 提到 3 次，而去年贺词中关于 “ 核武力 ” 的表述则没有出现。

值得关注的是，贺词中就连涉军的部分，也同 “ 经济建设 ” 的话题联系起来。比如，金正恩强调， “ 军工部门要加紧国防工业的主体化、现代化，并积极支援经济建设。 ”





报道分析认为，朝鲜 2016 年起推动实施国家经济发展五年战略， 2019 年，正值五年战略的第四个年头，朝鲜有意动员全国力量，集中发展经济。

而且，去年朝鲜宣布经济与核力量建设并举的战略路线已经完成，并提出集中一切力量进行社会主义经济建设的战略路线。金正恩的表述，也是顺势之举。





由于对朝制裁短时间难以缓和，所以贺词中也多次强调 “ 自立经济 ” 和 “ 自力更生 ” 。比如，金正恩提到， “ 要进一步加强社会主义自立经济的威力。 ” 他还在贺词结尾说， “ 过去一年里，我们在严酷的经济封锁和制裁中，相信自己的力量，用自己的双手，开拓自己的前途，获得飞跃发展。 ”

《京乡新闻》还指出，贺词在对 2019 年经济建设的规划中，各行业领域均有所提及，其中电力短缺问题依然突出，金正恩将其定义为经济建设中 “ 最重要、最迫切的问题之一 ” 。

此外，

“

保障企业灵活进行经营活动

”

的表述，在朝鲜新年贺词中也是首次提出。分析人士称，目前朝鲜正在推动向企业移交自主经营权，上面的表述，展示朝鲜有意进一步强化企业的自律性。

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